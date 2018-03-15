Ефект пульсації: фігура одного партнера залежить від другого

Коли хтось із домашніх сідає на дієту, сім'я розділяється на два табори: прихильники або саботажники. І це або підтримує прагнення худнучого, або зменшує його запал.

Нещодавнє відкриття вчених показали, що сімейні пари можуть втрачати чи додавати у вазі одночасно, повідомляє The Independent. І найчастіше це відбувається за бажанням тільки одного з партнерів.

Зокрема, дослідження показало, що якщо один з партнерів сідає на дієту, то з величезною вірогідністю худнути починає і другий.

"Ця закономірність називається ефектом пульсації. Тобто, заходи, що вживаються одним партнером для втрати ваги, ненавмисно позначаються на другому", - стверджує співавтор дослідження Емі Горін, доцент кафедри психологічних наук Університету Коннектикуту.

Тобто, навіть не роблячи ніяких спроб, другий партнер також починає втрачати у вазі.

Вчені вважають, що вся справа в народженні мотивації: прагнення до здорового харчування і активного способу життя одного партнера викликає підсвідоме прагнення до такого ж способу життя другого партнера.

При цьому існує і зворотний зв'язок: нездоровий спосіб життя і нарощування зайвих кіло одним з закоханих так само відбивається і на другому - він також починає набираті вагу.

Як раніше повідомляв "МедОбоз", щоб схуднути, потрібно дотримуватися важливих правила в харчуванні.