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Є жертви: у США сотні людей захворіли від електронних сигарет

16.9т Читати матеріал російською

У США щонайменше три людини померли від куріння електронних сигарет (вейпу).

Ще одна жертва поки не підтверджена, передає Deutsche Welle з посиланням на представницю Центру з контролю і профілактики захворювань Дану Мені-Делман.

Крім того, за останніми даними, в 33 штатах виявлено 450 осіб, які захворіли на схожі серйозні захворювання, що могли бути викликані курінням е-сигарет. Більшість із постраждалих є підлітками.

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Симптоми характеризуються утрудненим диханням, болем у грудях, захворюванням шлунково-кишкового тракту.

У зв'язку з цим представники системи охорони здоров'я закликають людей не використовувати вейпи, поки не будуть остаточно з'ясовані причини хвороб і смертей.

Водночас дослідники поки не виявлені жодних окремих пристроїв або речовин, які вживали всі хворі і які могли б стати причиною захворювань.

"Ми ставимо собі питання, чи є це чимось новим чи тільки нововідкритим", – зазначила Мені-Делман.

Вейп

Вейп

Business Insider

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США підліток отримав серйозні травми в результаті вибуху в роті електронної сигарети. Хлопець був доставлений у лікарню з переломом щелепи і зламаними зубами.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
куріння цигарки смерть дослідження
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