"Є у сотень тисяч жінок!" Вчені виявили смертельну небезпеку силіконових грудей

У США масово відкликають силіконові грудні імплантати компанії Allergan, які можуть викликати рідкісний вид раку.

Так, Федеральне управління США з контролю за їжею та ліками 26 липня повідомило, що 481 випадок встановлення імплантів виробництва цієї фірми пов'язаний із рідкісним видом злоякісних пухлин – анапластичною крупноклітинною лімфомою.

У всьому світі зафіксовано всього 573 випадки цього виду раку у жінок. 33 із них уже померли.

"За нашими оцінками, у сотень тисяч жінок є такі імплантати", – сказала на прес-конференції директор відділення хірургічних та інфекційних пристроїв в FDA Бініта Ашар.

Високопоставлена співробітниця FDA Еймі Ебернеті додала: "Проведені перевірки встановили прямий зв'язок між імплантатами компанії Allergan і шкодою, завданою жінкам внаслідок їх установки, включаючи летальні випадки.

Ми вжили заходів щодо оповіщення населення про цю загрозу і нагадали жінкам про необхідність обстеження".

Ілюстрація. Силіконові груди Fresh Press portal

Як писав OBOZREVATEL, мешканка Солфорда (Великобританія) Сінді Мур перетворила себе в секс-ляльку за допомогою пластичних операцій. Дівчина збільшила груди, губи і сідниці. Її фото викликали неоднозначну реакцію мережі.

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