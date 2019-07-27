Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO line ORTO line ORTO line ORTO line

/ Новини медицини

"Є у сотень тисяч жінок!" Вчені виявили смертельну небезпеку силіконових грудей

4.1т Читати матеріал російською

У США масово відкликають силіконові грудні імплантати компанії Allergan, які можуть викликати рідкісний вид раку.

Так, Федеральне управління США з контролю за їжею та ліками 26 липня повідомило, що 481 випадок встановлення імплантів виробництва цієї фірми пов'язаний із рідкісним видом злоякісних пухлин – анапластичною крупноклітинною лімфомою.

У всьому світі зафіксовано всього 573 випадки цього виду раку у жінок. 33 із них уже померли.

Новини
Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

"За нашими оцінками, у сотень тисяч жінок є такі імплантати", – сказала на прес-конференції директор відділення хірургічних та інфекційних пристроїв в FDA Бініта Ашар.

Високопоставлена співробітниця FDA Еймі Ебернеті додала: "Проведені перевірки встановили прямий зв'язок між імплантатами компанії Allergan і шкодою, завданою жінкам внаслідок їх установки, включаючи летальні випадки.

Ми вжили заходів щодо оповіщення населення про цю загрозу і нагадали жінкам про необхідність обстеження".

Ілюстрація. Силіконові груди

Ілюстрація. Силіконові груди

Fresh Press portal

Як писав OBOZREVATEL, мешканка Солфорда (Великобританія) Сінді Мур перетворила себе в секс-ляльку за допомогою пластичних операцій. Дівчина збільшила груди, губи і сідниці. Її фото викликали неоднозначну реакцію мережі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
здоров'я жіноче здоров'я онкологія
Місце
США
Теги
пластична хірургія дослідження рак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини