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/Новини медицини

''Є ризик заразитися'': Супрун розповіла правду про дельфінів

2.6тЧитати матеріал російською

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що дельфінотерапія не лікує і не приносить користі ні людям, ні дельфінам.

"Користь дельфінотерапії не має жодного наукового підтвердження, а позитивний вплив взаємодії з дельфінами можна порівняти із грою з собакою або котом", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Чиновниця посилається на дані наукових досліджень, в яких зазначається, що терапія за участі тварин — це лише підтримка основного курсу терапії, але в жодному разі не методика лікування. Задоволення від купання з дельфінами вважати лікувальним ефектом теж не можна.

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Супрун наголосила, що ефект ультразвуку, який видають дельфіни, не досягає навіть мінімального значення для ультразвукової терапії медичних норм.

Також вона спростувала твердження, що дельфінотерапія нешкідлива. За її словами, у дельфінів і людей є загальні інфекційні хвороби (кандидоз, сальмонельоз та інші), тому є ризик заразитися. Особливо тим людям, які мають проблеми зі здоров'ям.

За її словами, думка про те, що дельфінам подобається купатися з людьми, також є помилковою.

"В природному середовищі дельфіни пропливають до 160 км на день, тож навіть найбільший дельфінарій для тварин є жахливо тісною консервною банкою", — написала вона.

Супрун нагадала, що дельфіни живуть у солоній морській воді, у неволі ж вони перебувають у звичайній водопровідній воді, розведеній морською сіллю та іншими хімікатами, серед яких міститься хлор.

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"Від такої води дельфіни хворіють, сліпнуть, і у них роз'їдається шкіра. На волі дельфіни живуть від 25 до 50 років. Тим часом у дельфінаріях більше половини тварин помирають протягом перших двох років перебування в неволі, а ті, які долають цей термін, живуть у середньому 6 років", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розвіяла популярний міф про народні ліки від грипу.

Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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Dell Alex
Dell Alex
Вот когда она рот открывает в сторону медицины - говорит довольно разумные вещи ))) Но когда о чем-то другом - лучше бы молчала )) Она дельфина в живую-то хоть раз хотя бы видела? )))) И вообще, она в курсе, что в дикой природе домашняя кошка (европейская лесная), к примеру, за ночь (!) пробегает до 80 км, т.е., по ее логике, квартира для кошки - тесная консервная банка ))) Так же в природе олени за сутки преодолевают тоже десятки км, однако если оборудовать кормушку и наполнять ее - расстояние, проходимое животными за сутки сократится на один-два порядка ))) И т.д. Так что даме лучше говорить строго о медицине )))
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Dell Alex, укры для нее - это такие рыбы говорящие. И тупые ))
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