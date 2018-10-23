''Є ризик заразитися'': Супрун розповіла правду про дельфінів

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що дельфінотерапія не лікує і не приносить користі ні людям, ні дельфінам.

"Користь дельфінотерапії не має жодного наукового підтвердження, а позитивний вплив взаємодії з дельфінами можна порівняти із грою з собакою або котом", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Чиновниця посилається на дані наукових досліджень, в яких зазначається, що терапія за участі тварин — це лише підтримка основного курсу терапії, але в жодному разі не методика лікування. Задоволення від купання з дельфінами вважати лікувальним ефектом теж не можна.

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Супрун наголосила, що ефект ультразвуку, який видають дельфіни, не досягає навіть мінімального значення для ультразвукової терапії медичних норм.

Також вона спростувала твердження, що дельфінотерапія нешкідлива. За її словами, у дельфінів і людей є загальні інфекційні хвороби (кандидоз, сальмонельоз та інші), тому є ризик заразитися. Особливо тим людям, які мають проблеми зі здоров'ям.

За її словами, думка про те, що дельфінам подобається купатися з людьми, також є помилковою.

"В природному середовищі дельфіни пропливають до 160 км на день, тож навіть найбільший дельфінарій для тварин є жахливо тісною консервною банкою", — написала вона.

Супрун нагадала, що дельфіни живуть у солоній морській воді, у неволі ж вони перебувають у звичайній водопровідній воді, розведеній морською сіллю та іншими хімікатами, серед яких міститься хлор.

"Від такої води дельфіни хворіють, сліпнуть, і у них роз'їдається шкіра. На волі дельфіни живуть від 25 до 50 років. Тим часом у дельфінаріях більше половини тварин помирають протягом перших двох років перебування в неволі, а ті, які долають цей термін, живуть у середньому 6 років", — додала вона.

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