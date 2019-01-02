Є небезпека: Супрун розвінчала популярний міф про алкоголь

Відчуття тепла на морозі після вживання алкоголю є оманливим і часто призводить до неприємних наслідків для здоров'я.

Про це нагадала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook, розповівши про механізм дії спиртних напоїв на організм.

"Багато людей досі вірять в поширений міф — треба випити алкоголь, аби зігрітися. Тому часто перед виходом на вулицю або під час прогулянки вживають щось "гаряче". Насправді відчуття тепла від алкоголю оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п‘єте", – зазначила вона.

Так, Супрун наголосила, що алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, а приплив крові викликає відчуття тепла. При цьому внутрішні органи тепло втрачають.

"Коли нам стає холодно, ми починаємо тремтіти. Саме тремтіння є одним зі способів, який допомагає тілу зберігати тепло. Втім, алкоголь порушує цей захисний механізм", – додала в.о. міністра охорони здоров'я.

Супрун також нагадала, що на терморегуляцію впливає потовиділення. При вживанні алкоголю відчуття тепла змушує людину пітніти, що може ще більше знизити температуру тіла.

"Оманливе тепло від алкоголю порушує відчуття холоду. Тому люди, які занадто багато випили, схильні не звертати увагу на холод та, до прикладу, знімати верхній одяг на вулиці, аби трохи охолонути. Цей феномен навіть має назву – "пивна куртка". Коли начебто стає спекотно і зігріватись одягом не потрібно. Натомість така поведінка в рази підвищує ризики переохолодження", – написала вона.

Більш того, алкоголь і низька температура на вулиці є небезпечною комбінацією. Супрун закликала людей, які мають серцево-судинні захворювання, бути особливо обережними. Вона в черговий раз нагадала, що вживання алкоголю негативно впливає на організм і призводить до ряду хвороб.

Щоб дійсно зігрітися, в.о. голови МОЗ також дала кілька порад: не виходити з дому голодними, або з'їсти щось і пити достатньо рідини.

"Не паліть. Куріння, зокрема нікотин, погано впливає на стінки судин. Це збільшує ризики порушити терморегуляцію. Не носіть тісне взуття і надягайте кілька шарів одягу. Обов'язкові атрибути в холод – рукавички, шапка, шарф, піднятий комір. Вони захистять відкриті ділянки шкіри від холоду", – додала вона.

Також Супрун порадила при замерзанні активніше рухати кінцівками, але уникати перевтоми. А також кожні півгодини-годину заходити в тепло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розвіяла популярний міф про вплив алкоголю на навички водіння.