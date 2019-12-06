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Страшна пожежа в Одесі: що відчували жертви НП

1.2т
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Хочеться вірити в диво...

...Помираючі від задухи люди дзвонили своїм близьким і прощалися. Розуміли, що їх не врятують... Більшого жаху в двадцять першому столітті важко собі уявити...

...Хто хоч колись потрапляв в ситуацію з вдиханням продуктів горіння знає, що при цьому хочеться лягти і заснути, що немає ніякої волі і бажання кудись бігти, рятуватися... Мозок не працює раціонально, він функціонує в обмеженому режимі. Через це мислити може парадоксально. Тому якщо немає поруч когось, хто візьме тебе "за шкірку" і витягне... ти приречений...

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Думская

Під час пожежі в будівлі найбільшу небезпеку становлять токсичні гази – такі як окис вуглецю, двоокис вуглецю, хлористий водень, ціаністий водень, альдегіди і акролеїн, – а також супутній недолік кисню. Окис вуглецю (СО) в 250 разів міцніше з'єднується з гемоглобіном крові, витісняючи кисень. В результаті в органах і тканинах організму настає кисневе голодування. Порушуються функції мозку, серця, координація і з'являються судоми, надалі настає зупинка дихання. Небезпечною для людини вважається ступінь насичення СО 50% гемоглобіну крові, при ній спостерігається втрата свідомості, і самостійна евакуація людини з палаючого приміщення стає неможливою.

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Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Думская

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Думская

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Думская

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Автор
Світлана Галич Світлана Галич
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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