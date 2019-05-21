Джим Керрі викликав лють своєю карикатурою-реакцією на заборону абортів

Джим Керрі поділився шокуючою карикатурою, на якій губернатор Алабами Кей Айві була зображена як абортований плід.

Про це повідомляє The Sun.

Джим Керрі znaj.ua

Актор опублікував свою роботу в соцмережі через кілька днів після того, як Айві підписала заборону процедури на аборти в південному штаті США, за винятком випадків невідкладної медичної допомоги.

I think If you're going to terminate a pregnancy, it should be done sometime before the fetus becomes Governor of Alabama. pic.twitter.com/6QgsY2rMz7 - Jim Carrey (@JimCarrey) May 18, 2019

На малюнку зображена губернатор Алабами Кей Айві як абортований плід.

Багато користувачів Twitter обурилися і запропонували відключити аккаунт зірки.

Кей Айві thesun.co.uk

Якщо ви збираєтеся перервати вагітність, це повинно бути зроблено раніше, ніж плід стане губернатором Алабами, сказав Керрі.

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