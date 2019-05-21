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/Новини медицини

Джим Керрі викликав лють своєю карикатурою-реакцією на заборону абортів

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Джим Керрі поділився шокуючою карикатурою, на якій губернатор Алабами Кей Айві була зображена як абортований плід.

Про це повідомляє The Sun.

Джим Керрі

Джим Керрі

znaj.ua

Актор опублікував свою роботу в соцмережі через кілька днів після того, як Айві підписала заборону процедури на аборти в південному штаті США, за винятком випадків невідкладної медичної допомоги.

На малюнку зображена губернатор Алабами Кей Айві як абортований плід.

Багато користувачів Twitter обурилися і запропонували відключити аккаунт зірки.

Кей Айві

Кей Айві

thesun.co.uk

Якщо ви збираєтеся перервати вагітність, це повинно бути зроблено раніше, ніж плід стане губернатором Алабами, сказав Керрі.

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