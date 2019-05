Джим Керрі викликав лють своєю карикатурою-реакцією на заборону абортів

Джим Керрі поділився шокуючою карикатурою, на якій губернатор Алабами Кей Айві була зображена як абортований плід.

Про це повідомляє The Sun.

Актор опублікував свою роботу в соцмережі через кілька днів після того, як Айві підписала заборону процедури на аборти в південному штаті США, за винятком випадків невідкладної медичної допомоги.

I think If you're going to terminate a pregnancy, it should be done sometime before the fetus becomes Governor of Alabama. pic.twitter.com/6QgsY2rMz7