У місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області 8-річна дівчинка померла від туберкульозу через байдужість неблагополучних батьків.

До лікарів вони звернулися, коли дитина була вже в напівкоматозному стані. Через кілька днів хвора померла в реанімації, повідомляє ТСН.

У школярки діагностували важку форму туберкульозного менінгіту. Останній місяць життя дівчинка не відвідувала школу.

Батькам інших школярів офіційну причину смерті не повідомили. Про туберкульоз вони дізналися з власних джерел і зажадали роз'яснень від керівництва, а також повну дезінфекцію будівлі.

Школа №3 в Кам'янці-Дніпровській Запорізької області колаж

Сусіди померлої розповіли, що вона відчувала себе погано як мінімум з вересня 2019 року. Весь цей час дівчинка відвідувала навчальний заклад, з ініціативи педагогів її іноді відправляли додому через погане самопочуття. Але вже через кілька днів батьки приводили дитину на заняття.

"Її принесли без свідомості на руках. Туберкульозний менінгіт і туберкульоз легенів", – прокоментувала дитячий лікар-інфекціоніст Кам'янсько-Дніпровської лікарні Ірина Миронова.

Ірина Миронова Скріншот з відео

Після обстеження учнів, туберкульоз діагностували ще й у шестикласника. За словами батька одного зі школярів, через халатність лікарів ще одна сім'я з чотирьох осіб потрапила з захворюванням в туберкульозний диспансер.

"ЗОШ №3 Кам'янка-Дніпровська, Запорізька область. Виявляється дитина хворіла протягом 2-х років і весь цей час ходила в школу. Після смерті в школі знайшли ще одну дитину із закритою формою туберкульозу в 6-му класі. Громада обіцяла зробити обробку класу озоном, але зараз вони більше намагаються цю справу прикрити, ніж вирішити", – повідомив Стас Фіолетовий.

Скріншот Facebook/Батьки SOS

Чому ніхто в школі не забив на сполох, в обласному управлінні охорони здоров'я пояснювати відмовилися. Висновки обіцяють оприлюднити після завершення роботи спеціальної комісії.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Львові у вчительки першокласників знайшли відкриту форму туберкульозу. Жінка не підозрювала про своє захворювання.

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