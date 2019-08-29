"Дуже страшно!" В Іспанії діти через ліки перетворилися на "перевертнів"

В Іспанії через ліки від печії діти захворіли "синдромом перевертня". На тілі та обличчі у малюків стало рясно рости волосся.

Як повідомляє Daily Mail, випадки прояву гіпертрихозу помічені щонайменше у 16 дітей.

Іспанська служба з нагляду в сфері охорони здоров'я повідомила, що симптоми проявилися через речовини, які містяться в ліках від печії. В одній із партій препарату "омепразол" виявився засіб для стимуляції росту волосся "міноксидил".

"У мого сина руки, ноги, щоки і навіть лоб вкрилися волоссям, і це було дуже страшно", – поділилася мама одного з потерпілих дітей.

Через цю подію поліція почала розслідування. У скандалі виявилися замішаними аптечні мережі і постачальники лікарських препаратів. Медикаменти вилучили з продажу.

Батькам потерпілих пообіцяли, що стан їхніх дітей скоро покращиться – після того, як зайве волосся почне випадати.

Гіпертрихоз

Як повідомляв OBOZREVATEL, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що облисіння у чоловіків на 80% залежить від переданих генів, а не від забруднення навколишнього середовища або стресу.

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