Допоможе продовжити життя: вчені розкрили секрет хвороби Гокінга

Біологи Гарвардського університету виявили ген, який відповідає за розвиток бічного аміотрофічного склерозу (БАС) – захворювання, від якого помер відомий вчений Стівен Гокінг.

Група вчених під керівництвом Аарона Гітлера вивчила відмінності в роботі генів у нервових клітинах здорових людей і носіїв БАС, пише Nature Neuroscince.

У багатьох хворих присутня одна і та сама мутація ДНК – надмірна кількість повторень у гені C9orf72. Він відповідає за складання білків, які беруть участь у передачі сигналів між нервовими клітинами. Цей фактор провокує розвиток не тільки БАС, а й слабоумства в старості.

"Проблема полягає в тому, що ці білки в принципі не повинні проводитися. Такі повторення перебувають у "сміттєвій" частині гена і вони не кодують амінокислотні ланцюжки. Проте клітини для чогось зчитують і копіюють ці повтори", – пояснила вчена Сізука Ямада.

Стівен Хокінг Wikipedia

Здійснити відкриття науковцям допомогли дріжджі. В їхніх ДНК теж містяться схожі повторення, які обробляються геном RPS25, що відповідає за складання і роботу білка, який входить до складу рибосом.

Проведені досліди довели, що видалення і блокування функціонування цих рибосом придушило їх концентрацію, що дозволить у подальшому продовжувати життя хворим на аміотрофічний склероз.

Як писав OBOZREVATEL, вчені США встановили залежність між зайвою вагою і підвищеним рівнем ліпідів (церамідів) у крові при розсіяному склерозі: цераміди, потрапляючи всередину ядра моноцитів, викликають їх проліферацію.

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