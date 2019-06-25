Допомагає знизити вагу: розкритий секрет популярного напою

Вживання зеленого чаю допомагає знизити вагу. Це відбувається шляхом прискорення метаболізму і спалювання жирових відкладень.

Такий висновок зробили вчені, пояснивши корисні властивості напою, повідомляє Medical Хpress.

Так, в чаї міститься речовина катехін, відоме як EGCG, яка є потужним антиоксидантом. Це з'єднання може бути сильніше в боротьбі з вільними радикалами, ніж вітаміни С і Е.

Напій також корисний для онкологічних хворих: речовини, що знаходяться в ньому, допомагають запобігти пошкодженню клітин, яке викликане окислювальним стресом.

Крім того, зелений чай знижує рівень "поганого" холестерину. Катехіни можуть зменшити ризик серцевих нападів, допомогти кровоносним судинам розслабитися і зменшити запалення.

Зелений чай pixabay.com

Зелений чай також може допомогти зберегти здоров'я мозку.

Напій рекомендують вживати в чистому вигляді – без додавання цукру або молока, щоб зберегти його корисні якості.

Раніше MedOboz писав, що для підтримки печінки в функціональному стані потрібно ввести в раціон захищаючі орган продукти, серед яких чай, кава і буряк.

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