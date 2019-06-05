"Доктор Франкенштейн" з України забула в тілі росіянки величезний дренаж. Відео

У Росії провели повторні операції пацієнтам, які постраждали від рук пластичного хірурга з України Олени Верді.

Як пише "Комсомольська правда", виправити грубу роботу "Доктора Франкейнштейна" погодилася московський хірург Олена Чирикова.

"До Олені Верді я звернулася, щоб зробити підтяжку грудей і ліпосакцію. Всі втручання мені проводили в клініці "Естетік Мед", договори зберегла. 23 грудня 2016 пройшла перша операція. Однак результат виявився жахливим. У мене була помітна асиметрія - одна грудь була майже в два рази більша за іншу. Утворилися до всього іншого пухлини. А в паху Верді взагалі забула 15-сантиметровий дренаж", – розповіла потерпіла Олександра Попова (ім'я змінено).

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Про те, що під час операції хірург не витягла чужорідне тіло, жінка дізналася тільки зараз.

"Я ходила в клініку, де працювала Верді. Правда, всі мене заспокоювали, говорили, що це просто м'яз випирає, все в порядку", – скаржилася вона.

Через чотири місяці у Верді Попова скоригувала ніс і зробила підтяжку обличчя.

"Після невдалої операції у мене деформовано обличчя, шрами залишилися. Нерівний ніс тепер. Заяву я, як і інші написала. Потерпілою мене ще не визнали. Судово-медичну експертизу мені ще не призначили. Перед тим, як їхати на операцію, я сама пішла на СМЕ і зафіксувала все, в тому числі і ураження на грудях", – поділилася пацієнтка.

kuban.kp.ru

kuban.kp.ru

kuban.kp.ru

kuban.kp.ru

kuban.kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, хірург з України Олена Верді, яка працювала в Росії в клініці на Кубані, знівечила 16 жінок. Лікар володіє дипломами з різних університетів, проте її підозрюють в тому, що вони всі фейкові.

Зараз Верді знаходиться в краснодарському СІЗО. Вона звинувачується в наданні неякісних послуг своїм пацієнткам. На останньому засіданні суду адвокат просив змінити їй запобіжний захід на домашній арешт, проте суд залишив жінку під вартою до 30 червня. Винною Верді себе не вважає.

Крім того, в Росії пластичний хірург з Саратова Євген Добродейкін спотворив тіла двох дівчат, провівши їм небезпечні операції.

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