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Медревізор
Медревізор
Інспектор по лікувальним установам Всі статті автора

До Польщі за кращим майбутнім?

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Польські лікарні хочуть набрати медичний персонал з України через брак медичних сестер та лікарів. Згідно проведеного опитування “Manpower”, 79% респондентів прийняли таке рішення.

Працевлаштування медперсоналу з України є досить проблемним і полягає у безлічі нормативно-правових актів, пов’язаних із можливістю працювати за фахом лікарям та молодшому медперсоналу та відсутністю їх стандартизації.

До Польщі за кращим майбутнім?

Ілюстрація

У Польщі кожен медичний заклад має власні вказівки щодо визнання дипломів. Ця процедура може тривати до півроку, а її вартість сягати до декількох тисяч злотих. Також обов'язковим для лікарів за межами Європейського Союзу є отримання імміграційного статусу та складання мовного іспиту. Необхідною умовою отримання посади незалежного фахівця є 13-місячне стажування під опікою досвідченого лікаря.

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Польща
Теги
медицина лікарі
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