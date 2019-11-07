Польські лікарні хочуть набрати медичний персонал з України через брак медичних сестер та лікарів. Згідно проведеного опитування “Manpower”, 79% респондентів прийняли таке рішення.
Працевлаштування медперсоналу з України є досить проблемним і полягає у безлічі нормативно-правових актів, пов’язаних із можливістю працювати за фахом лікарям та молодшому медперсоналу та відсутністю їх стандартизації.
Ілюстрація
У Польщі кожен медичний заклад має власні вказівки щодо визнання дипломів. Ця процедура може тривати до півроку, а її вартість сягати до декількох тисяч злотих. Також обов'язковим для лікарів за межами Європейського Союзу є отримання імміграційного статусу та складання мовного іспиту. Необхідною умовою отримання посади незалежного фахівця є 13-місячне стажування під опікою досвідченого лікаря.
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