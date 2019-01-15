До довічного: в Україні можуть посилити покарання за підробку ліків

Верховна Рада розгляне законопроект, що посилює покарання за підробку лікарських засобів. У разі, якщо такі ліки спричинили смерть людини, буде передбачено довічне позбавлення волі.

Про це розповів в ефірі ObozTV народний депутат України від БПП Мустафа Найєм. За його словами, законопроект не вводить нове покарання, а посилює існуюче.

"Покарання є, просто підвищується. Наприклад, в одній частині було з 3 до 5 років, стало з 5 до 8 років. В іншій нормі замість з 3 до 5 років, підвищується з 8 до 10 років. Є навіть там третя частина, яка пропонує, щоб збільшити до довічного ув'язнення, якщо є структури або юридичні особи, які застосовували такі методи", – розповів депутат.

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За його словами, проблема в тому, що в Україні "є велика кількість лікарських засобів-плацебо, що навіть не мають діючої речовини".

При цьому нардеп зазначив, що довести фальсифікації буде "досить важкою роботою".

"Я не знаю, наскільки це вдарить по вітчизняних виробниках, які, на жаль, дуже часто підміняють лікарські засоби, які мають нібито аналогічний склад, але, насправді, є дуже далекими від аналогів. Або містять діючу речовину в дуже невеликій кількості – і це не є фальсифікацією в прямому сенсі слова", – заявив Найєм.

"Є, наприклад, знеболюючі, які мають в своєму складі один компонент, а його дуже мало, а продається він так само, як і інші імпортного походження, які мають достатню кількість знеболюючого. Буде складно з процедурою експертизи", – додав він.

informator.news

Як повідомляв ObozTV, вже через кілька місяців в аптеках України низку лікарських препаратів можна буде придбати тільки за електронною рецептом.

Крім того, з 1 січня українці отримали можливість повернути в аптеку неякісні ліки і отримати назад свої гроші. Але для цього потрібно, щоб препарат був визнаний неякісним Держлікслужбою.

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