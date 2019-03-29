До 120 років! Вчені назвали секрет продовження життя

Група вчених зі США заявила, що специфічні інгібітори ліпази (ферменту) JZL184 у ссавців продовжують життя круглим черв'якам майже на 50%.

У цього виду тварин організм не може синтезувати інгібітор, і через це за продовження життя відповідає не якийсь конкретний білок, а цілий механізм процесів, пише Natural.

"Запуск" і нормалізація цього процесу в організмі деяких живих організмів, зокрема і людини, дозволить збільшити середню тривалість життя. Дослідники університету Скріппса вважають, що регулювання обмінних процесів в організмі й ауітофагії дозволять жити близько 120 років.

"Було виявлено, що інгібітор JZL18 ‒ це потужний індуктор довголіття", ‒ йдеться в дослідженні.

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Як писав OBOZREVATEL, медик назвала список звичок, від яких потрібно відмовитися до 40 років. За словами експерта, з огляду на те, що перехід від тридцятирічного віку до сорокаріччя знаменує вступ у фазу більшої зрілості, це може стати можливістю навести лад як у фізичному, так і в ментальному плані.

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