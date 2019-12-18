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Дівчинка через рідкісну хворобу почала плакати кров'ю. Фото

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В Індії восьмирічна дівчинка Чвнгсаси Деббарми через рідкісну хворобу потіє і плаче кров'ю.

Як пише The Sun, у дитини періодично ллється кров із вух і носа, а також з'являвся кривавий піт під пахвами, на обличчі, руках і ногах.

Попередньо обстеження у лікарів показало рідкісне захворювання – гематогідроз. Медики призначили дівчинці ліки, і через кілька днів її стан покращився.

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Однак після дівчинка знову почала кровоточити, цього разу кров йшла з губ, язика, чола, голови, скронь, рук, ніг, очей, пальців ніг, вух, кистей рук і кінчиків пальців. При цьому у неї боліла грудна клітка. Батьки знову пішли по лікарях, але медики не можуть встановити правильний діагноз.

Гематогідроз – стан, коли пацієнт виділяє кров через шкіру. Така хвороба проявляється на одну людину з десяти мільйонів. Кровотеча зазвичай зупиняється сама по собі. Вона не небезпечна, хоча може призвести до зневоднення і дискомфорту. Лікарі не знають точно, що викликає гематогідроз, почасти через те, що він дуже рідкісний.

Кроваві сльози

Кроваві сльози

The Sun

Пот з крові

Пот з крові

The Sun

Чвнгсаси Деббарми

Чвнгсаси Деббарми

The Sun

Чвнгсаси Деббарми

Чвнгсаси Деббарми

The Sun

Кров з вух

Кров з вух

The Sun

Чвнгсаси Деббарми

Чвнгсаси Деббарми

The Sun

кривавий піт

кривавий піт

The Sun

Чвнгсаси Деббарми

Чвнгсаси Деббарми

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії 21-річна дівчина народила сіамських близнюків, у яких на двох одне тіло, дві голови, три руки і чотири долоні.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Індія
Теги
хвороба медицина
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