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Як врятувати життя людини до приїзду швидкої: поради лікаря

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В українських школах на уроках щороку помирають 10-20 дітей. Якби вчителі вміли проводити серцево-легеневу реанімацію, то цих школярів можна було б "дотягнути" до приїзду швидкої допомоги і врятувати.

Про це в ефірі ObozTV розповів голова Всеукраїнської спілки парамедиків, лікар із медицини невідкладних станів Ярослав Вус. Він відзначив, що для вчителів давно треба запровадити спеціальні курси, де б їх навчили, як надавати домедичну допомогу потерпілим.

"Такі курси мають бути апріорі. На жаль, наші вчителі не вміють надавати домедичну допомогу дітям і дорослим. Як доказ цьому є постійні новини, де розказується, що в одній із шкіл померла дівчинка на уроці фізкультури, через місяць – хлопчик. Смертей на територіях навчальних закладів в Україні трапляється багато. Щороку по 10-20 випадків точно буває. Якби ж вчителі вміли хоча б проводити серцево-легеневу реанімацію, то вони б могли дотягнути цю дитину до приїзду медиків. За кордоном, наприклад, немає шкіл, де б не було дефібриляторів, тобто, ці апарати в навчальних закладах – це норма. Але в Україні про подібне можна тільки мріяти", – сказав він.

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Школярів також варто навчати, як надавати медичну допомогу до приїзду медиків, переконаний Вус. Він розповів, що особисто проводить такі заняття із дітьми уже 7 років.

Як врятувати життя людини до приїзду швидкої: поради лікаря

"Обов’язково не тільки кожен вчитель, а й кожна людина, має знати, як рятувати життя. Школярів так само варто примусово навчати наданню домедичної допомоги. Я проводжу такі уроки вже сім років. Чим більше говорити про те, що такі курси дуже і дуже потрібні, тим швидше зміниться ментальність українців, і вони прийдуть до розуміння, що існує відповідальність за життя наших близьких", – сказав медик.

Вус також дав декілька важливих порад у прямому ефірі ObozTV, показавши на манекені ефективні прийоми проведення серцево-легеневої реанімації. Він порекомендував завжди із собою в сумці носити медичні рукавички й плівку-клапан.

"Якщо ви побачили, що лежить людина, перш за все, треба зрозуміти, що з нею і чи нема ніяких факторів, які будуть загрожувати і вам. Підходити до потерпілого треба з боку голови. Якщо він не відповідає на ваші питання, це означає, що він без тями, і треба перевірити його дихання. Для цього ми вдягаємо медичні рукавички. Це вбереже вас від невідомих інфекцій, які можуть бути у пацієнта. Далі треба серед натовпу вибрати конкретну людину і попросити її викликати швидку. Якщо потерпілий не дихає, починайте серцево-легеневу реанімацію. Штучне дихання треба проводити через плівку-клапан. Її варто також носити з собою. Цю плівочку одягають на обличчя потерпілого, фіксують за вуха і роблять п’ять різких і сильних штучних вдихів у рот, закривши людині ніс і закинувши голову. Якщо вона не оживає, шукаємо точку реанімації в районі серця і починаємо тиснути", – розповів медик.

Після 30 таких натискань робимо два вдихи, пояснив Вус. Він зазначив, що тиснути на груди треба з максимальною частотою та силою.

"Періодичність натискань – двічі за секунду. Реанімацію проводимо, поки не приїде швидка чи постраждалий не подасть ознаки життя. Також якщо вам особисто почне щось загрожувати, можна припинити надання допомоги і тікати. Якщо людина не вижила або ви поламали їй ребра під час реанімації, то за це відповідальності нема. Є відповідальність за залишення особи у невідкладному стані без допомоги і за те, що не викликали швидку, – підсумував Вус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній зі шкіл Мирнограду Донецької області 11-річний хлопчик помер на уроці фізкультури. Школяреві раптово стало зле. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть хлопчика.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVздоров'я
Особа
Ярослав Вус
Місце
Україна
Теги
смерть на уроці фізкультуримедицина
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