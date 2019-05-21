Дитину врятували з утроби вбитої матері

Хлопчик був вирізаний з матки його матері після того, як її вбили. Як повідомляє Daily Mirror, злочинниця хотіла дитину, але з деяких причин не могла народити.
Батько дитини молиться, щоб новонароджений вижив
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Зараз хлопчик знаходиться в лікарні, де він вперше відкрив очі, після жахливого "народження".
Сім'я Лопес очікувала народження другої дитини
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За злочинному змовою Клариса Фігейроа вбила матір і вирізала дитину з її матки, сховавши її тіло в сміттєвому баку. Жінка робила вигляд, що це її дитина, і навіть принесла його в лікарню, стверджуючи, що народила його в квітні.
Фігейроа розповіла друзям в соцмережі, що чекає дитину
mirror.co.uk
Незважаючи на відсутність будь-яких ознак вагітності і недавніх пологів у Клариси Фігейроа ніхто в лікарні не попередив поліцію.
Клариса Фігероа та її донька були звинувачені у вбивстві першого ступеня при обтяжуючих обставинах.
Клариса Фігероа звинувачується у вбивстві першого ступеня при обтяжуючих обставинах
mirror.co.uk
Донька Дезіре зробила повне зізнання
mirror.co.uk
Хлопець Клариси Петро Бобак був звинувачений в приховуванні вбивства.
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