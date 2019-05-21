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Дитину врятували з утроби вбитої матері

4.3тЧитати матеріал російською

Хлопчик був вирізаний з матки його матері після того, як її вбили. Як повідомляє Daily Mirror, злочинниця хотіла дитину, але з деяких причин не могла народити.

Батько дитини молиться, щоб новонароджений вижив

Батько дитини молиться, щоб новонароджений вижив

mirror.co.uk

Зараз хлопчик знаходиться в лікарні, де він вперше відкрив очі, після жахливого "народження".

Сім'я Лопес очікувала народження другої дитини

Сім'я Лопес очікувала народження другої дитини

mirror.co.uk

За злочинному змовою Клариса Фігейроа вбила матір і вирізала дитину з її матки, сховавши її тіло в сміттєвому баку. Жінка робила вигляд, що це її дитина, і навіть принесла його в лікарню, стверджуючи, що народила його в квітні.

Фігейроа розповіла друзям в соцмережі, що чекає дитину

Фігейроа розповіла друзям в соцмережі, що чекає дитину

mirror.co.uk

Незважаючи на відсутність будь-яких ознак вагітності і недавніх пологів у Клариси Фігейроа ніхто в лікарні не попередив поліцію.

Клариса Фігероа та її донька були звинувачені у вбивстві першого ступеня при обтяжуючих обставинах.

Клариса Фігероа звинувачується у вбивстві першого ступеня при обтяжуючих обставинах

Клариса Фігероа звинувачується у вбивстві першого ступеня при обтяжуючих обставинах

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Донька Дезіре зробила повне зізнання

Донька Дезіре зробила повне зізнання

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Хлопець Клариси Петро Бобак був звинувачений в приховуванні вбивства.

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