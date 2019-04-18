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/Новини медицини

Дитині врятували життя, дізнавшись про рак завдяки фото зі спалахом

1.1тЧитати матеріал російською

У США у дворічній дівчинці абсолютно випадково виявили десять пухлин в оці.

Мати дитини Еллі Сміт розповіла, що помітила недобре, коли сфотографувала її зі спалахом: на знімку праве око, що "дивно відсвічувало", пише Survivor.

Вже після обстеження лікарі виявили у дитину ретинобластому – рідкісну форму злоякісного утворення.

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Мати з дочкою відправилися за чотири тисячі кілометрів від дому в інше місто в офтальмологічний центр, де дитині нарахували десять пухлин у самому оці і на зоровому нерві. Через таку кількість пухлин маляті довелося видалити око.

За словами матері, курс лікування виявився успішним, дочка повністю здорова, і вона повністю звикла до протезу.

Еллі Сміт із дочкою

Еллі Сміт із дочкою

survivornet.com

Дівчинці видалили око

Дівчинці видалили око

survivornet.com

Дівчинці видалили око

Дівчинці видалили око

survivornet.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, хірурги з Києва провели унікальну операцію дитині.

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США
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