Дитині врятували життя, дізнавшись про рак завдяки фото зі спалахом

У США у дворічній дівчинці абсолютно випадково виявили десять пухлин в оці.

Мати дитини Еллі Сміт розповіла, що помітила недобре, коли сфотографувала її зі спалахом: на знімку праве око, що "дивно відсвічувало", пише Survivor.

Вже після обстеження лікарі виявили у дитину ретинобластому – рідкісну форму злоякісного утворення.

Мати з дочкою відправилися за чотири тисячі кілометрів від дому в інше місто в офтальмологічний центр, де дитині нарахували десять пухлин у самому оці і на зоровому нерві. Через таку кількість пухлин маляті довелося видалити око.

За словами матері, курс лікування виявився успішним, дочка повністю здорова, і вона повністю звикла до протезу.

Еллі Сміт із дочкою survivornet.com

Дівчинці видалили око survivornet.com

Дівчинці видалили око survivornet.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, хірурги з Києва провели унікальну операцію дитині.

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