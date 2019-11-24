Купив дисертацію: як Яцина став "доктором наук"

Захист докторської дисертації Олександра Яцини відбувся, але до самої роботи так багато питань, що Атестаційна колегія МОН відправила її на експертизу.

"Майбутнє української патофізіології!", "Хірург від Бога!", "Допитливий вчений!" Всі ці фрази є втіленням кращих характеристик сучасного лікаря і дослідника. Їх можна було б вжити і в цьому випадку, про який мова піде нижче, але не вийде.

Ця справа на початку осені вже схвилювала наукову патофізіологічну спільноту. Олександр Яцина 13 вересня 2019 р. захистив роботу "Патогенетичні механізми уродинамічних розладів та їх експериментальна фармакотерапія" на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Знайшлися люди, які не погодилися пропускати це "творіння", назване докторською. Так, доктор меднаук і професор Віктор Досенко дав свою негативну і обгрунтовану рецензію на роботу. Про це MedOboz повідомляв раніше.

Олександр Яцина Фейсбук

Незважаючи на таку розгромну рецензію, захист дисертації відбувся. Але "відбути" захист – не означає отримати диплом і звання, так що поки причин для радості у горе-докторанта немає.

На сторінці Ukrainian Scientists Worldwide в Фейсбуці з'явилася інформація, що докторська дисертація Олександра Івановича Яцини вирушила на експертизу в Інститут фізіології ім. А.А. Богомольця НАНУ. По секрету скажемо, що з таких перевірок роботи можуть не повертатися. А щоб це не було порожньою страшилкою, наведемо кілька причин "за" не дати Яцині диплом, звання та інші "плюшки", які відкриють йому дорогу до нашого з вами лікування (калічення):

"тирить" текст з інших статей без найменших спроб його опрацювати;

"віджимає" результати досліджень інших вчених і видає за свої власні;

безсовісно намається на*бати наукову громадськість, МОН України і пацієнтів в своїй компетентності.

Більш детальний розбір читайте на сайті Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях.

P.S. Яцина подає свою докторську на захист – лікарі з купленими дипломами нервово курять в стороні і заздрять. Диссер Яцини відправлено на експертизу – лікарі радіють, що їм подібні внутрішньоуретральні огляди не загрожують.

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