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Дитину, хвору на дифтерію, мати лікувала гомеопатією

1.8т Читати матеріал російською

Дитина, яка захворіла на дифтерію в Києві, не була щеплена від хвороби.

Про це розповіла його мама, повідомив директор КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району" Юрій Сміщук, передає "Лівий берег".

"У картці цієї дитини кілька необгрунтованих відмов матері від щеплень, але не від дифтерії. Матері лікар призначив лікування, – ми тепер ретроспективно аналізуємо, – мати не дотримувалася рекомендація лікаря, лікувалася гомеопатією. І це не поодинокий випадок. Дикість наших громадян дивує медичних працівників ", – повідомив лікар.

Чи був справжнім запис про щеплення від дифтерії, він не знає.

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Сміщук додав, що дитина захворіла 16 жовтня, а дифтерію у неї підтвердили тільки 22 жовтня.

"До наших лікарів звернулася мама 18 числа. Лікар-педіатр діяла по протоколам, оглянула, призначила лікування, взяла мазки, направила їх на дослідження. На той час у дитини була 39 температура, виглядало, як банальна ангіна", – підкреслив медик.

Також заступник начальника управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти КМДА Олена Батечко в свою чергу розповіла, що перші перевірки в школі не знайшли інших хворих.

Щеплення від дифтерії

Щеплення від дифтерії

"Сьогодні (25 жовтня) були обстежені всі діти класу, де вчиться ця дитина, і зараз проходять обстеження діти - 1-4 класів. Ніяких проблем не виявлено", – додала чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському ліцеї №303 у 9-річного хлопчика виявили дифтерію.

Раніше в Ужгороді з ознаками дифтерії до лікарів звернулися 15 студентів.

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Тема
Спалах дифтерії в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
хвороба
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чему удивляться свиньи есть свиньи.
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