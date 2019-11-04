В Україні спалах дифтерії: діагноз підтвердили ще в одному регіоні

У Харківській області підтвердили перший випадок у 2019 році захворювання на дифтерію у 29-річної жінки.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Пацієнтку лікували від ангіни, але додаткове обстеження показало, що у неї дифтерія мигдалин.

Діагноз жительці Харківської області поставили 31 жовтня в обласній інфекційній лікарні. За словами лікарів, у жінки легка форма захворювання і лікування вони планують обмежити тижневим курсом антибіотиків. Для введення сироватки показань немає.

Дифтерію підтвердили на Харківщині spbgp44.ru

Відзначається, що епідеміологи обстежили 27 осіб, з якими могла контактувати хвора.

У Харківській області зафіксовано випадок захворювання на дифтерію UA: Харків

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві на дифтерію захворів 9-річний хлопчик. Батьки, не послухавшись лікарів, лікували його гомеопатією.

До цього в Ужгороді з ознаками дифтерії до лікарів звернулися 15 студентів.

Дифтерію підтвердили також у 47-річного чоловіка на Тернопільщині.

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