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Ще в одній області зафіксовано дифтерію

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У Тернопільській області підтверджено випадок захворювання на дифтерію у 47-річного чоловіка, який був щеплений близько 2 років тому.

Про це в суботу, 26 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Відзначається, що інформації про попередні 8 обов'язкові вакцинації чоловіка немає.

Діагноз був підтверджений лабораторно. Лікарі відзначили, що щеплення, зроблене в 2017 році, вберегло хворого від страшних ускладнень хвороби.

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Слово і діло

"Хворий проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, за допомогою звернувся до лікаря в Тернопільській області, з яким уклав декларацію. Контактував із трьома особами, з яких одна дитина", – сказано в повідомленні.

За місцем проживання пацієнта 21 жовтня провели дезінфекцію.

У МОЗ підкреслили, що щеплення від дифтерії рекомендуються не тільки дітям, а й дорослим кожні 10 років після 16-річного віку. Україна забезпечена необхідною кількістю вакцин. Вакцинуватися можна в свого сімейного лікаря.

Дифтерія – це гостра бактерійна інфекція, що вражає слизові оболонки горла і зіву, характеризується важкими ускладненнями. Спочатку у хворого виражена гостра інтоксикація, температура підвищується до 38° -40° С, виникає слабкість, головний біль, шкірні покриви бліднуть, з'являється сонливість. Запалюються і червоніють слизові оболонки зіва і гортані, виникає біль у горлі, першіння, ускладнене ковтання, з'являється кашель, голос стає сиплим.

Хвороба лякає своїми ускладненнями. Людина, яка заразилася, може отримати:

  • блокування дихальних шляхів;

  • інфекційно-токсичний шок;

  • ушкодження серцевого м'яза (міокардит);

  • ураження нервової системи;

  • нефрозонефрит;

  • легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на дифтерію захворів 9-річний хлопчик. Батьки, не послухавшись лікарів, лікували хлопчика гомеопатією.

До цього в Ужгороді з ознаками дифтерії до лікарів звернулися 15 студентів.

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Тема
Спалах дифтерії в Україні
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зато отказались от российских лекарств. Бараны...
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