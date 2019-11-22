Сироватки від дифтерії немає: Комаровський озвучив тривожні дані про смертельну хворобу в Україні

Лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що в Україні залишилося максимум десять доз сироватки проти дифтерії, спалах якої спостерігається останнім часом.

Він розкрив правду в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 22 листопада (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).

"Дифтерія лікується одними-єдиними ліками, які називається протидифтерійна сироватка. Незважаючи на те, що міністерці (Зоряні Скалецькій – Ред) навішали локшини на вуха, її немає. Реально у нас сироватки в Україні на лікування 10 важких випадків дифтерії. Та поки їх довезуть... Сироватки немає!" – сказав лікар.

Комаровський озвучив тривожні дані про дифтерію Скріншот з відео

Комаровський також поділився, що його пацієнтам довелося б, захворівши на дифтерію, їхати в Росію, де спокійно за нашим рецептом можна купити сироватку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві на дифтерію захворіла 9-річний хлопчик. Батьки, не послухавшись лікарів, лікували його гомеопатією.

До цього в Ужгороді з ознаками дифтерії до лікарів звернулися 15 студентів.

Дифтерію підтвердили також у 47-річного чоловіка на Тернопіллі.

Також дифтерію виявили у молодої жінки на Харківщині.

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