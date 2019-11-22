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Сироватки від дифтерії немає: Комаровський озвучив тривожні дані про смертельну хворобу в Україні

2.2т
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Лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що в Україні залишилося максимум десять доз сироватки проти дифтерії, спалах якої спостерігається останнім часом.

Він розкрив правду в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 22 листопада (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).

"Дифтерія лікується одними-єдиними ліками, які називається протидифтерійна сироватка. Незважаючи на те, що міністерці (Зоряні Скалецькій – Ред) навішали локшини на вуха, її немає. Реально у нас сироватки в Україні на лікування 10 важких випадків дифтерії. Та поки їх довезуть... Сироватки немає!" – сказав лікар.

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Комаровський озвучив тривожні дані про дифтерію

Комаровський озвучив тривожні дані про дифтерію

Скріншот з відео

Комаровський також поділився, що його пацієнтам довелося б, захворівши на дифтерію, їхати в Росію, де спокійно за нашим рецептом можна купити сироватку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Спалах дифтерії в Україні
Особи
Євген Комаровський Савік Шустер
Місце
Україна
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
он вообще может чет делать кроме как "озвучивать"? зе-препездент ему ж предлагал министерское кресло, вот там бы и озвучивал...
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