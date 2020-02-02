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Дієтологиня назвала три основні причини раннього старіння

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Дослідники розрізняють три групи факторів, які негативно впливають на процес старіння людини.

Про це в своєму Instagram розповіла дієтологиня і фітотерапевтка Тіана Фіалкова. За її словами, люди прискорюють старіння організму, адже наш генотип запрограмований на 120-140 років життя.

Першим фактором раннього старіння дієтологиня назвала окислювальний стрес.

"Це коли в організмі занадто багато вільних радикалів - молекул, які запускають ланцюгову реакцію, порушуючи цілісність наших клітин, що призводить до їхнього пошкодження та загибелі. Надлишок вільних радикалів в організмі виникає під впливом низки факторів: поганої екології, прийому ліків, тютюнового диму, стресу, різних захворювань", - пояснила вона.

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Другим негативним фактором, за словами Фіалкової, є накопичення метаболічних відходів в організмі.

"Це коли через низку причин в організмі порушуються процеси детоксикації та виведення токсичних метаболітів, в клітинах накопичується метаболічне сміття. Одним з представників такого сміття є пігмент світло-коричневого кольору липофусцин. Останній є відомим маркером старіння і його накопичення свідчить про порушення процесів детоксикації в печінці", - розповіла фітотерапевтка.

Також на передчасне старіння впливають ендокринні порушення і аутоімунні процеси, зазначила вона.

"Це той механізм старіння, який, на жаль, спостерігаю щодня, працюючи з пацієнтами. Тут лідирує АІТ (аутоімунний тиреоідит щитовидної залози). У пацієнтів з аутоімунними захворюваннями завжди швидше відбуваються процеси руйнування клітин і всім відомого колагену. Внаслідок хронічного аутоімунного запалення клітини активніше накопичують пігмент ліпофусцин, а організм на постійній основі відчуває окислювальний стрес", - розповіла Фіалкова.

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"У кожному з механізмів старіння під прицілом опиняються наші клітини. Порушується структура клітинної оболонки, вона стає ригідною, втрачає еластичність і чутливість до зовнішніх стимуляторів (наприклад, гормону інсуліну), порушується структура колагену, в клітинах накопичуються біологічні відходи. Приблизно так виглядає старіння", - повідомила дієтологиня.

🥦На сьогодні медицина напрямки anti-aging виділяє близько десятка провідних чинників, які прискорюють наше старіння. Так, ми прискорюємо старіння організму, адже наш генотип запрограмований на 120-140 років жізні😉. Кожна із запропонованих теорій старіння має місце бути, адже старіння - це багатогранний процес. Очевидно, що на наш геном дуже сильно впливають зовнішні фактори, вони ж і прискорюють процеси старіння. 🥦Я узагальнила для вас негативні зовнішні фактори в три основних: 1️⃣Окіслітельний стрес. Це коли в організмі занадто багато вільних радикалів - молекул, які запускають ланцюгову реакцію, порушуючи цілісність наших клітин, що призводить до їх пошкодження та загибелі. Надлишок вільних радикалів в організмі виникає під впливом ряду факторів: погану екологію, прийому ліків, тютюнового диму, стресу, різних захворювань. 2️⃣Накопленіе метаболічних відходів в організмі. Це коли по ряду причин в організмі порушуються процеси детоксикації та виведення токсичних метаболітів, в клітинах накопичується метаболічний сміття. Один з представників такого сміття є пігмент світло-коричневого кольору липофусцин. Останній є відомим маркером старіння і його накопичення свідчить про порушення процесів детоксикації в печінці. 3️⃣Ендокрінние порушення і аутоімунні процеси. Це той механізм старіння, який, на жаль, спостерігаю щодня, працюючи з пацієнтами. Тут лідирує АІТ. У пацієнтів з аутоімунними захворюваннями завжди швидше відбуваються процеси руйнування клітин і всім відомого колагену. Внаслідок хронічного аутоімунного запалення клітини активніше накопичують пігмент липофусцин, а організм на постійній основі відчуває окислювальний стрес. 🥦В кожному з механізмів старіння під прицілом виявляються наші клітини. Порушується структура клітинної оболонки, вона стає ригидной, втрачає еластичність і чутливість до зовнішніх стимуляторів (гормону інсуліну, напр.), Порушується структура колагену, в клітинах накопичуються біологічні відходи. Приблизно так виглядає старіння. Далі розберемо корисні рекомендації anti-aging медицини в питаннях старенія🤗 Раніше писала на цю тему тут # anti_aging_fialkova👩⚕️

Допіс, Поширення Тіана фіалковий (@tiana_fialkova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Світлана Фус розповіла, які продукти харчування викликають раніше старіння.

Також експерти з'ясували, як правильно харчуватися, щоб довше не старіти.

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Автор
Павло Заяц
Особа
Тетяна Фіалкова
Місце
Україна
Теги
дієтолог диета старіння
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