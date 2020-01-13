Декларація з приватним сімейним лікарем: спливли підводні камені

Ось уже майже два роки в Україні в рамках медреформи діє норма, згідно з якою пацієнти мають підписати декларації з терапевтами, педіатрами та сімейними лікарями. Ця тема "розжовується" вже давно і досить ретельно, тому розписувати принципи цього нововведення не потрібно.

Більшість українців до цього часу вже не тільки встигли підписати "договір" зі своїм особистим лікарем первинки з найближчої поліклініки чи амбулаторії, а й змінити кілька лікарів і медустанов.

Часто причиною рішення перепідписати декларацію стає можливість обслуговуватися у приватній клініці – дорога медустанова отримала відповідний дозвіл і радо розкрила "обійми" для нових пацієнтів.

Але перш ніж кинутися за безкоштовним у платне (якщо ви ще цього не зробили), MedOboz радить дізнатися у клініці, якій збираєтеся довірити своє здоров'я, кілька важливих моментів.

Підписуючи декларацію з лікарем приватної клініки, уточніть низку нюансів Подробности

Отже, перш ніж підписати декларацію з лікарем у приватній клініці, з'ясуйте, як швидко ви можете потрапити на прийом до лікаря. Річ у тім, що в деяких клініках є чіткий регламент, який обмежує кількість прийомів в день сімейником або терапевтом пацієнтів за декларацією. Тобто клініка може запропонувати вам потрапити до вашого лікаря найближчим часом тільки за гроші, а за декларацією – лише, наприклад, через тиждень. Виходить, якщо вам потрібно терміново потрапити на прийом (температура піднялася, сильний кашель тощо), а всі регламентовані деклараційні прийоми розписані (що не дивно, наприклад, в епідсезон), будьте готові випатрати свій гаманець. При цьому часто прямого зв'язку з лікарем, наприклад, для заочної консультації, клініка теж не надає.

Для прикладу, звернувшись в одну з таких клінік 13 січня, за декларацією запропонували потрапити на прийом аж 21 січня, незважаючи на скарги на високу температуру, а на платній основі – хоч зараз. Відповідь на запитання, чому так, була вражаючою: "Якщо наші лікарі почнуть приймати всіх пацієнтів за декларацією, на "платних" пацієнтів у них просто не залишиться часу". На хвилиночку – пацієнти "за декларацією" теж "платні", тільки гроші за їхнє обслуговування платить держава.

Крім того, декларація із сімейним лікарем, навіть якщо вам вдасться потрапити до нього на безкоштовний прийом, зовсім не робить для вас безкоштовними інші медпослуги цієї ж клініки. Тобто огляне і "обмацає" вас лікар безкоштовно, а ось здавати аналізи, проходити обстеження і відвідувати вузькопрофільних фахівців вам доведеться вже або за власні гроші, або ж тупцяти до тієї самої державної поліклініки або лікарні, звідки вам так хотілося втекти.

Адже здебільшого діагностичний мінімум, який пропонують приватні клініки за декларацією (тобто, знов-таки, що є безкоштовним для вас) – це загальні аналізи крові та сечі та кров на цукор.

Також іще один важливий нюанс, який потрібно уточнити – чи може клініка видавати лікарняні листи (листи непрацездатності). Як з'ясувалося, деякі медустанови цього не роблять, "поки всі лікарі не будуть завантажені деклараціями".

Сподіваємося, незабаром МОЗ зверне увагу і врегулює подібні нюанси, ну а поки будьте уважні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що чекає на пацієнтів, які не підписали декларацію з лікарем.

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