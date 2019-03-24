Декларація з лікарем: стало відомо, що чекає українців, які не уклали договір

Із 1 квітня 2019 року Міністерство охорони здоров`я припиняє фінансування лікування пацієнтів, які ще не уклали договір із сімейними лікарями. Проте це не означає, що можливості підписати декларацію більше не буде.

Про це в ефірі ObozTV розповіла менеджер "Реанімаційного пакету реформ2 Світлана Бубенчикова. Вона зазначила, що громадяни, які не встигли раніше укласти договір, можуть без проблем зробити це пізніше.

"Людина на цей період може працювати за кордоном або виїхати у відрядження, тому не встигає підписати договір. Після 1 квітня вона без проблем може обрати педіатра, терапевта і підписати декларацію. Єдине, що стосується більш лікарень, бо від цього залежить їхній бюджет, – із 1 квітня припиняється фінансування стандартної субвенції, яка була по "червоних" списках пацієнтів без декларацій. Хоча лікарі розповідають, що у клініках уже навіть не зважають на це, а формують свої бюджети", – сказала вона.

Раніше в. о. міністра охорони здоров`я Уляна Супрун пояснила, що у разі невідкладного стану пацієнта, який не має декларації, лікар повинен надати йому допомогу. Якщо це щось звичайне, то, за словами Супрун, громадяни мають звертатися до терапевта, з яким укладався договір.

Раніше в. о. міністра охорони здоров`я Уляна Супрун пояснила, що у разі невідкладного стану пацієнта, який не має декларації, лікар повинен надати йому допомогу. Якщо це щось звичайне, то, за словами Супрун, громадяни мають звертатися до терапевта, з яким укладався договір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кампанія із вибору сімейного лікаря, терапевта чи педіатра і підписання з ним договору стартувала із квітня 2018 року. Підписавши декларацію, ви погоджуєтеся на обслуговування у конкретного лікаря, а значить кошти, які держава виділяє на ваше медобслуговування, відтепер будуть направлятися саме в ту медустанову, де працює ваш лікар.

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