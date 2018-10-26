Декларація із лікарем: експерт уточнив деталі медичної реформи

У перший рік впровадження медичної реформи в Україні пацієнти можуть безліч разів підписувати і розривати декларації із сімейними лікарями, проте потім це право обмежать.

Про це розповів в ефірі ObozTV глава правління громадської організації "Батьки за вакцинацію" Тимофій Бадіков, коментуючи медреформу в Україні.

"Прийнято чудовий закон, який захищає пацієнта. Пацієнт є власником своїх даних, і він вирішує, кому їх надати. Не треба йти до лікаря і розривати — ти пішов до іншого лікаря, підписав декларацію і автоматично розривається декларація із попереднім. У цьому випадку пацієнт дуже застрахований", — повідомив експерт.

За його словами, "цього року ви можете безліч разів підписувати декларацію, наступного — раз на півроку, потім проміжок скоротиться до місяця".

"Через п'ять років дійде до того, що зможете раз у місяць змінити. Тому що дуже складно Національній службі здоров'я вираховувати кількість грошей, яку треба відправити медустановам. Щоб не було навантажень, механізм зміни лікаря буде поступовим", - пояснив Бадіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні завдяки медреформі зарплата лікарів, з якими пацієнти підписали декларації, значно зросла.