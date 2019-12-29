Де в Україні проводитимуть пересадку органів: список медустанов

Міністерство охорони здоров'я України сплатило операції по трансплантації органів, які пройдуть в 2020 році, десяти медичним установам по всій країні.

У пілотний проект увійшли всього 12 учасників, але Національний інститут раку і "Охматдит" поки не уклали необхідні договори. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDonor" Ірина Заславець.

Так, гроші отримали:

Національний Інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова

Інститут серця МОЗ України

Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні Амосова

Дніпропетровська Обласна клінічна лікарня імені Мечникова

Львівська Обласна клінічна лікарня

Одеська обласна клінічна лікарня

Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології імені Шаповала

Ковельське МТМО

Запорізька обласна клінічна лікарня

Черкаський обласний онкологічний диспансер

Трансплантація органів ИноСМИ

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні офіційно встановили ціни на пересадку органів. Пересадка печінки або її частини буде коштувати 855 тисяч гривень.

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