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Де в Україні проводитимуть пересадку органів: список медустанов

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Міністерство охорони здоров'я України сплатило операції по трансплантації органів, які пройдуть в 2020 році, десяти медичним установам по всій країні.

У пілотний проект увійшли всього 12 учасників, але Національний інститут раку і "Охматдит" поки не уклали необхідні договори. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDonor" Ірина Заславець.

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Так, гроші отримали:

  • Національний Інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова

  • Інститут серця МОЗ України

  • Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні Амосова

  • Дніпропетровська Обласна клінічна лікарня імені Мечникова

  • Львівська Обласна клінічна лікарня

  • Одеська обласна клінічна лікарня

  • Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології імені Шаповала

  • Ковельське МТМО

  • Запорізька обласна клінічна лікарня

  • Черкаський обласний онкологічний диспансер

Трансплантація органів

Трансплантація органів

ИноСМИ

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні офіційно встановили ціни на пересадку органів. Пересадка печінки або її частини буде коштувати 855 тисяч гривень.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
Міністерство охорони здоров'я трансплантація органів
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