"Датагруп" продовжує курс на підвищення операційної ефективності

Доходи компанії "Датагруп" збільшилися в 2018 році на 18 %. При цьому показник EBITDA виріс на 24 %. Маржа EBITDA продовжує зростати і досягла показника 27,9 %. До бюджетів усіх рівнів перераховано понад 238 млн грн податків. Капітальні інвестиції в розвиток мережі склали понад 225 млн грн.

Значним фактором для розвитку компанії стало суттєве зниження кредитної заборгованості в 2018 році. Зараз борг перед банками становить менше 1х показника EBITDA, хоча ще в 2016 році був на рівні 2.8х EBITDA. "Досягнутий рівень кредитної заборгованості дає нам можливість у необхідний момент залучати додаткові ресурси для реалізації нових проектів та розвитку компанії", – коментує Михайло Шелемба.

Цифри, сегменти ринку, подробиці

Доходи компанії в сегменті B2C збільшилися на 19 %, SMB – на 23 %, B2B – на 27 %. Ринкова частка "Датагруп" у сегменті B2B зростає і становить понад 45 %.

"Компанія є лідером сегмента B2B протягом багатьох років. Ми робимо значний акцент на гнучкості при формуванні індивідуальної пропозиції під потреби клієнта, комбінації класичних телеком-послуг та VAS (value added services), а також на високому рівні SLA для наших клієнтів", – каже Михайло Шелемба.

Зростання кількості абонентів SMB у 2018 році склало 9,3 %. Водночас ринок, за оцінками експертів компанії, виріс лише на 3-4 % (за кількістю клієнтів). Доходи компанії в сегменті демонструють хороше зростання (+23,2 %). Збільшився як продаж основних послуг (інтернет, IP-телефонія), так і продаж додаткових послуг, таких як хмарні сервіси.

"У сегменті B2C ми спостерігаємо перехід клієнтів на більш дорогі й високошвидкісні тарифні плани", – зазначає Михайло Шелемба. Наприклад, у 2016 році близько 40 % клієнтів "Датагруп" користувалися низькошвидкісними тарифними планами з малою абонентською платою, а зараз таких клієнтів тільки 5 %. Така динаміка обумовлена зростанням споживання розважального контенту через інтернет: YouTube, соцмережі, OTT TV тощо. Як наслідок: показник ARPU послуги інтернет у цьому сегменті збільшився на 29 % (значення 2018 року до показника 2017 року), що значно випереджає ринок.

Фундамент зростання

Компанія "Датагруп" продовжує масштабну трансформацію і ребрендинг. Розроблено та успішно впроваджено новий фірмовий стиль, оновлено логотип, здійснено перехід на єдину торгову марку "Датагруп" для клієнтів – як фізичних, так і юридичних осіб. Запущено новий корпоративний сайт компанії, який став універсальним каналом комунікацій для всіх аудиторій (B2C, SMB, B2B, C2C).

"Якщо раніше це був сайт-візитівка, то зараз він став таким, що продає. Наприклад, у сегменті B2C ми отримали від нього дуже хорошу конверсію – близько 36 %. Також ми стали отримувати заявки через сайт і від абонентів – юридичних осіб. І це лише за півроку", – коментує Михайло Шелемба.

У грудні 2018 року "Датагруп" отримала сертифікат ISO 27001. "Це значуще досягнення для компанії. Отриманий сертифікат відповідності підтверджує, що організована в компанії система управління інформаційною безпекою (СУІБ) відповідає всім вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013. Іншими словами, "Датагруп" входить до пулу найбільш інформаційно захищених компаній України", – зазначає Михайло Шелемба. Сертифікат підтверджує відповідність найвищим світовим стандартам у наступних сферах діяльності: управління інформаційними активами з питань надання клієнтам хмарних сервісів, надання доступу до мережі Інтернет та каналів зв'язку, надання послуг контакт-центру, розробки та підтримки програмного забезпечення. Компанія і надалі розвиватиме безпеку як послугу, а вже сьогодні "Датагруп" пропонує різноманітні сервіси для організації системи безпеки як зовнішньої, так і внутрішньої інфраструктури.

"Датагруп" продовжує інвестувати в нові послуги і сервіси. У 2016 році компанія почала впроваджувати хмарні сервіси і перевела на них усіх своїх співробітників (близько 2000 осіб). У 2018 році в компанії запровадили електронний документообіг у системі M.E.Doc зі своїми бізнес-абонентами. Відтепер клієнти можуть значно прискорити процес обміну інформацією з компанією і зменшити витрати на доставку друкованих примірників. Також "Датагруп" є silver-партнером Microsoft і надає повний пакет хмарних сервісів від цієї компанії. Компанія інвестувала близько 10 мільйонів гривень у найкраще на світовому ринку рішення із захисту онлайн-бізнесу від DDos-атак.

Цифровізація країни: колаборація з великим бізнесом

"Датагруп" продовжує співпрацювати з органами місцевого самоврядування в значущих соціальних проектах, використовуючи своє лідерство в сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіка та свій статус єдиної компанії в Україні, яка забезпечує зв'язок у віддалених локаціях завдяки супутниковим технологіям. Серед найбільш значущих проектів на особливу увагу заслуговують "Електронна медицина" та "Безпечне місто".

Нагадаємо: в 2017-2018 рр. пілотні проекти "Електронний пацієнт" і "Безпечний район" були реалізовані за підтримки "Датагруп" у місті Гадяч і Гадяцькому районі Полтавської області. Перший об'єднав центральну районну лікарню, дві міські амбулаторії та 15 сільських амбулаторій, які надають первинну допомогу, в єдиний інформаційний простір завдяки комп'ютеризації та високошвидкісному інтернету. Інформацію про 52 тис. місцевих жителів внесли до спеціальної бази, надавши кожному персональну пластикову картку пацієнта. Завдяки цьому тепер жителі навіть найвіддаленіших сіл мають доступ до більш якісної медицини, часто консультацію вузького спеціаліста можна отримати дистанційно. За спостереженнями, після запровадження проекту скоротилися черги в лікарнях і амбулаторіях, адже запис до лікаря відбувається онлайн.

"Безпечний район": у Гадяцькому районі встановили 120 камер відеоспостереження для відстеження ситуації на вулицях і автошляхах, інформація з яких передавалася на пульт центру оперативного реагування. На початку 2018 року проект вдосконалили, додавши систему інтелектуальної обробки даних. Завдяки цьому було створено єдиний інформаційний простір, в якому реалізовані функції обробки й інтелектуального аналізу інформації для гнучкого та оперативного реагування на інциденти. Зараз система автоматично архівує всі зібрані номери автомобілів, вміє "шукати" об'єкти за розміром і кольором, а також розпізнавати обличчя. У результаті протягом року в районі зменшилася кількість злочинів і правопорушень на автошляхах та зросла кількість розкритих, у тому числі за гарячими слідами, злочинів.

Компанія "Датагруп" спільно з комунальним підприємством Харківської обласної ради "Харківські обласні комунікаційні системи" влітку 2018 року розробила і реалізувала план підключення закладів первинної ланки медицини Харківської області до мережі Інтернет на базі супутникових каналів зв'язку. Нагадаємо, що ще на початку 2018 року 230 із 332 амбулаторій області доступу до інтернету не мали взагалі. Проект охопив усі райони Харківської області, при цьому акцент у забезпеченні якісним інтернетом було зроблено на амбулаторіях у сільській місцевості. Технічні фахівці "Датагруп" протягом двох місяців підключили до мережі під ключ 275 медичних установ області, у тому числі у найвіддаленіших її куточках.

У 2018 році "Датагруп" розпочала співпрацю з Асоціацією об'єднаних територіальних громад з метою впровадження інновацій у селах. За підсумками року, голова асоціації Олександр Корінний висловив подяку представникам компанії "Датагруп" за активну участь у розвитку місцевого самоврядування в Україні та створення кращих умов проживання в громадах завдяки впровадженню сучасних технологій.

На сьогодні за допомогою супутникового інтернету підключено 147 сільських шкіл та 350 медичних установ у районних центрах.

Про компанію:

"Датагруп" – всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу та дому. Сьогодні оператор є лідером у сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіка та супутникового зв'язку. Також "Датагруп" є лідером на ринку телекомунікацій для великого бізнесу – 92 % банків країни є клієнтами компанії.

Компанія забезпечує підключення до інтернету, надає послуги телефонії, телебачення і відеоспостереження, а також хмарний сервіс від Microsoft та захист від DDos-атак.

Вже протягом багатьох років ініціативи "Датагруп" допомагають долати цифровий розрив і впроваджувати важливі інновації в країні: компанія є надійним партнером з реалізації рішень щодо розвитку напрямків "Електронна медицина" та "Безпечне місто".

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