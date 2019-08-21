"На*би ближнього свого": вся правда про псевдоліки

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) попереджає населення про небезпеку популярного засобу, який лікує майже всі відомі захворювання: аутизм, рак, ВІЛ/СНІД, гепатит, грип та ін.

Йдеться про продукт, який відомий під такими назвами Miracle, Master Mineral Solution і Miracle Mineral Supplement. Він активно рекламується в соціальних мережах, незважаючи на те, що дуже небезпечний для здоров'я, повідомляє видання Forbes.

Агенство описує механізм дії "чудо-засобу", посилаючись на інформацію з сайтів, де продають Master Mineral Solution. Отже, продукт представлений у вигляді рідини, яка містить 28% хлористокислого натрію в дистильованій воді. Виробник рекомендує споживачам змішувати розчин перед вживанням з лимонною кислотою (можна використовувати лимонний або лаймовий сік). Часто розчин вже продається з "активатором" (лимонною кислотою). При змішуванні компонентів відповідно до вказівок на упаковці утвориться сильний хімічний реактив, який використовується в якості відбілювача.

Miracle Mineral Supplement

Агентство займається розглядом нових скарг від споживачів, які приймали цей продукт в надії на зцілення, але замість цього зазнали сильну блювоту, діарею, небезпечне для життя зниження кров'яного тиску, викликане зневодненням і гострою печінковою недостатністю після вживання цих продуктів.

Дуже шкода, але представники антинауки завжди знайдуть аудиторію і "втюхають" їм свою продукцію. Їх не хвилює наявність великого списку "побочки" і відсутність хоча б однієї корисної властивості. В Україні теж є можливість придбати Miracle Mineral Supplement, це можна зробити через інтернет. Вартість відбілювача становить більше 1000 гривень!

Раніше MedOboz писав, що в Україні зловмисники організували продаж через інтернет незареєстрованого препарату від гіпертонії.

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