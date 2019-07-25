Чорна смуга? Bayer продає черговий бренд

Німецька компанія Bayer уклала угоду про продаж свого бренду по догляду за ногами Dr. Scholl.

Новим власником стане Yellow Wood Partner (США), заплативши 585 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Financial World.

Після оголошення про угоду представник Bayer сказав, що Yellow Wood Partner, яка знаходиться в Бостоні, виділить Dr. Scholl в окрему компанію і збереже в ній всі кадри, що дісталися від попереднього власника. Також у компанії були плани більше інвестувати в бізнес з метою підвищити його прибутковість і ріст.

Bayer продає свій бренд Dr. Scholl financial-world.org

Yellow Wood Partner - новий власник pharma.net.ua

Як повідомляв MedOboz раніше, Bayer заявила про відкликання з ринку одного з найбільш продаваних препаратів – ліки проти гемофілії – через помилкову маркування.

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