Чому люди позіхають: озвучена несподівана причина

Дослідники з США та Італії прийшли до висновку, що позіхання допомагає охолоджувати мозок і рятує його від перегрівання.
Цей захисний механізм, який розвинувся в процесі еволюції, є вельми заразним. Про це повідомляє служба новин ВВС.
Згідно однієї з найбільш переконливих версій, позіхання служить для терморегуляції – воно сприяє відтоку перегрітої крові від голови.
В результаті експерименту з'ясувалося, що холод істотно зменшує бажання позіхати, що підтверджує сезонність і залежність цього рефлексу від температури повітря.
Позіхання
Ілюстрація
Вчені планують вести подальші дослідження, щоб пояснити позіхання після безсонної ночі і чому при вигляді позіхаючого виникає бажання робити те ж саме.
Раніше MedOboz писав, що вченими встановлено причина еволюцію людського обличчя – вона обумовлена потребою в хороших соціальних навичках, від яких залежало виживання людей.
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