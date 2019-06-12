Чому люди позіхають: озвучена несподівана причина

Дослідники з США та Італії прийшли до висновку, що позіхання допомагає охолоджувати мозок і рятує його від перегрівання.

Цей захисний механізм, який розвинувся в процесі еволюції, є вельми заразним. Про це повідомляє служба новин ВВС.

Згідно однієї з найбільш переконливих версій, позіхання служить для терморегуляції – воно сприяє відтоку перегрітої крові від голови.

В результаті експерименту з'ясувалося, що холод істотно зменшує бажання позіхати, що підтверджує сезонність і залежність цього рефлексу від температури повітря.

Позіхання Ілюстрація

Вчені планують вести подальші дослідження, щоб пояснити позіхання після безсонної ночі і чому при вигляді позіхаючого виникає бажання робити те ж саме.

Раніше MedOboz писав, що вченими встановлено причина еволюцію людського обличчя – вона обумовлена потребою в хороших соціальних навичках, від яких залежало виживання людей.

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