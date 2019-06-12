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/Новини медицини

Чому люди позіхають: озвучена несподівана причина

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Дослідники з США та Італії прийшли до висновку, що позіхання допомагає охолоджувати мозок і рятує його від перегрівання.

Цей захисний механізм, який розвинувся в процесі еволюції, є вельми заразним. Про це повідомляє служба новин ВВС.

Згідно однієї з найбільш переконливих версій, позіхання служить для терморегуляції – воно сприяє відтоку перегрітої крові від голови.

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В результаті експерименту з'ясувалося, що холод істотно зменшує бажання позіхати, що підтверджує сезонність і залежність цього рефлексу від температури повітря.

Позіхання

Позіхання

Ілюстрація

Вчені планують вести подальші дослідження, щоб пояснити позіхання після безсонної ночі і чому при вигляді позіхаючого виникає бажання робити те ж саме.

Раніше MedOboz писав, що вченими встановлено причина еволюцію людського обличчя – вона обумовлена потребою в хороших соціальних навичках, від яких залежало виживання людей.

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Місце
США
Тег
позіхання
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Антонова Елена
Антонова Елена
Oгpoмное cпaсибо томy, ктo пoказал мнe этот прeкpасный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/xbwamg1 Просто пройдя пpocтoй oпрoc пoлучилa почти полугoдовую зaрплатy)) Пoльзуйтeсь, покa ecть вoзмoжнocть=)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Теперь все ясно! Вот почему кацaпы не зевают! У них вата вместо мозга - нечего охлаждать!
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