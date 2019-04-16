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Чоловіки під ударом: лікар розповіла про страшну хворобу, яка загрожує людям

5.7тЧитати матеріал російською

Однією із найбільш поширених хвороб на планеті є хвороба Паркінсона. Вчені із Франції дійшли до висновку, що винною тут може бути погана екологія.

Про це в ефірі ObozTV розповіла лікар-невропатолог, член Європейської федерації головного болю Тетяна Майкова. Вона зазначила, що кількість хворих на цю недугу збільшилась у півтора рази починаючи із 1990-их років.

"Взагалі неврологічні захворювання у світі поширюються із найбільшою швидкістю. У розвинутих країнах, наприклад, у Франції, нещодавно проводилось дослідження, чому у прекрасних сільських районах країни кількість хворих більшає. І вони прийшли до висновку, що це вплив пестицидів, гербіцидів, якими активно користуються фермери, агрономи", – сказала вона.

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Є ще ряд причин, які викликають цю хворобу, зазначила Майкова. Вона також пояснила, що за статистикою, хвороба Паркінсона частіше реєструється серед чоловіків.

Чоловіки під ударом: лікар розповіла про страшну хворобу, яка загрожує людям

lviv.molbuk.ua

"Якоїсь однієї причини нема, це можуть бути генетична схильність, травми, інфекції, запальні хвороби, токсичний вплив. Частіше хворіють люди старшого віку. Серед них чоловіків у півтора рази більше, аніж жінок", – додала невропатолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Ратгерського університету (США) дійшли висновку, що у каві міститься речовина, яка разом із кофеїном може загальмувати розвиток хвороби Паркінсона і деменції з тільцями Леві. Воскова оболонка кавових бобів містить елемент ейкозаноїл-5-гідроксітріптамід (EHT). Згідно з дослідженням експертів, саме він захищає мозок від накопичення білка, пов'язаного із хворобами.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Тетяна Майкова
Місце
Україна
Теги
здоров'яхвороби
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