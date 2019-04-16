Чоловіки під ударом: лікар розповіла про страшну хворобу, яка загрожує людям

Однією із найбільш поширених хвороб на планеті є хвороба Паркінсона. Вчені із Франції дійшли до висновку, що винною тут може бути погана екологія.

Про це в ефірі ObozTV розповіла лікар-невропатолог, член Європейської федерації головного болю Тетяна Майкова. Вона зазначила, що кількість хворих на цю недугу збільшилась у півтора рази починаючи із 1990-их років.

"Взагалі неврологічні захворювання у світі поширюються із найбільшою швидкістю. У розвинутих країнах, наприклад, у Франції, нещодавно проводилось дослідження, чому у прекрасних сільських районах країни кількість хворих більшає. І вони прийшли до висновку, що це вплив пестицидів, гербіцидів, якими активно користуються фермери, агрономи", – сказала вона.

Є ще ряд причин, які викликають цю хворобу, зазначила Майкова. Вона також пояснила, що за статистикою, хвороба Паркінсона частіше реєструється серед чоловіків.

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"Якоїсь однієї причини нема, це можуть бути генетична схильність, травми, інфекції, запальні хвороби, токсичний вплив. Частіше хворіють люди старшого віку. Серед них чоловіків у півтора рази більше, аніж жінок", – додала невропатолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Ратгерського університету (США) дійшли висновку, що у каві міститься речовина, яка разом із кофеїном може загальмувати розвиток хвороби Паркінсона і деменції з тільцями Леві. Воскова оболонка кавових бобів містить елемент ейкозаноїл-5-гідроксітріптамід (EHT). Згідно з дослідженням експертів, саме він захищає мозок від накопичення білка, пов'язаного із хворобами.

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