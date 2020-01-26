Чоловік ледь не помер через звичку гризти нігті: в чому небезпека

У Шотландії чоловік ледь не помер через звичку гризти нігті.
Як передає "Лента", через шкідливу звичку він підхопив небезпечну інфекцію і був терміново доставлений в лікарню через розпухлого пальця.
Там йому встановили крапельницю з антибіотиками, також чоловік позбувся нігтя, який може вже не відновитися.
Лікарі заявили, що в разі затримки з лікуванням інфекція могла поширитися далі по руці і привести до летального результату.
Звичка гризти нігті, ілюстрація
medikforum.ru
Як писав OBOZREVATEL, високотоксичні речовини в лаку для нігтів здатні провокувати онкологічні захворювання.
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