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Чоловік ледь не помер через звичку гризти нігті: в чому небезпека

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У Шотландії чоловік ледь не помер через звичку гризти нігті.

Як передає "Лента", через шкідливу звичку він підхопив небезпечну інфекцію і був терміново доставлений в лікарню через розпухлого пальця.

Там йому встановили крапельницю з антибіотиками, також чоловік позбувся нігтя, який може вже не відновитися.

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Лікарі заявили, що в разі затримки з лікуванням інфекція могла поширитися далі по руці і привести до летального результату.

Звичка гризти нігті, ілюстрація

Звичка гризти нігті, ілюстрація

medikforum.ru

Як писав OBOZREVATEL, високотоксичні речовини в лаку для нігтів здатні провокувати онкологічні захворювання.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Шотландія
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pirozhkov ernest
pirozhkov ernest
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