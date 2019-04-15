Каші під забороною: названий кращий сніданок для діабетиків

Канадські вчені з Університету Британської Колумбії порадили людям з діабетом другого типу їсти на сніданок їжу з високим рівнем жирів і низьким вмістом вуглеводів.

Такою стравою є омлет. Вона допоможе контролювати рівень цукру в крові протягом дня, передає Medicalxpress.

За словами професора Джонатана Літтла, діабетикам слід відмовитися від каш, тостів і фруктів на сніданок, тому що ці продукти можуть стати причиною сильного сплеску рівня цукру в крові, так як містять багато вуглеводів.

Вчений пояснив, що сніданок є "проблемним" прийомом їжі для людей з цукровим діабетом другого типу. І найкращий вихід із ситуації – віддати перевагу жирам.

омлет pixabay.com

Професор вважає, що проста яєчня або омлет – це хороший спосіб запобігти великого стрибку цукру, поліпшити глікемічний контроль протягом дня і навіть зменшити інші ускладнення діабету.

"Ми очікували, що обмеження кількості вуглеводів до 10% на сніданок допоможе запобігти сплеску цукру. Але ми були трохи здивовані, що це мало тривалий ефект і що загальний контроль і стабільність глюкози були покращені. Між тим, великі коливання рівня цукру в крові ушкоджують наші кровоносні судини, очі і нирки. Низьковуглеводний сніданок зменшує тривожні показники ", – зазначив професор.

Ще один цікавий аспект нового дослідження – голод перед їжею і тяга до солодкого в кінці дня, як правило, у діабетиків були нижче, якщо вони їли на сніданок їжу з низьким вмістом вуглеводів.

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