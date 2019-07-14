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/ Новини медицини

"Чим бридкіший – тим краще": названо найбільш корисний шоколад

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Коли говорять про "корисний шоколад", то мають на увазі виключно чорний шоколад з вмістом какао від 85% і вище.

"Навіть 75% – вже на грані. Хіба що ви дуже худенька, займаєтеся в спортзалі і маєте силу волі", – розповіла в ефірі ObozTV лікар-дієтолог Оксана Скіталінська.

Спеціаліст пояснила, що саме в какао-бобах містяться корисні для здоров'я речовини і мікроелементи. Крім того, чим менше какао в шоколаді – тим більше в ньому цукру.

"Хороший шоколад має бути таким: ти його в рот, а він беее. Склеює, гіркий, неприємний. Ось чим бридкіший шоколад – тим він корисніший", – навела вона приклад.

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Дієтолог порадила обирати шоколад без начинок з максимальним вмістом какао.

"Є шоколадні плитки, які взагалі не є шоколадом. Вони тверді, в руках не плавляться. Як пластмаса. На них не можна навіть дивитися", – наголосила Скіталінська.

білий шоколад – там взагалі немає шоколаду, це просто назва. Ні міліграма какао. Потім йде молочний шоколад. У ньому вміст какао дуже незначний. А вже все, що починається від 85% і вище – ось це вже шоколад", – додала вона.

За словами Скіталінської, найкращий шоколад – з вмістом какао-бобів 90% і 100%.

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Лікар звернула увагу, що швидкому набору зайвої ваги сприяє саме солодкий, молочний шоколад. Але і чорного не можна їсти багато.

"Якщо ви людина з нормальною вагою, то можете з'їсти один-два квадратика 85% шоколаду. Ну, максимум три – якщо ви багато займаєтеся спортом", – пояснила вона. Разова норма, таким чином, становить приблизно не більше 20 грамів.

Гіркий шоколад – найкорисніший

Гіркий шоколад – найкорисніший

plated.com

Як писав OBOZREVATEL, боби какао містять речовини флавоноїди, які нормалізують тиск і стимулюють кровопостачання внутрішніх органів. Останні дослідження показали, що какао знижує підвищений кров'яний тиск і зменшує ризик виникнення інсульту.

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Теми
Дієти та фітнес Поради лікарів Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Оксана Скиталінська
Теги
диета продукти Поради лікаря
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