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/Новини медицини

Розкрито несподівану користь помідорів

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Томати – це не тільки соковита м'якоть і приємний смак, які роблять їх ідеальним компонентом різних страв, але і безліч переваг для здоров'я.

Незважаючи на свої невеликі розміри, помідори є багатим джерелом вітамінів і мінералів, які пов'язані з більш низькою частотою інсультів. Про це повідомляє Daily Mail.

У цих ягодах міститься вітамін К, який необхідний для згортання крові і загоєння ран.

Червоний, а також жовтий і оранжевий, колір забезпечують каротиноїди – речовини, які важливі для гарного зору. Крім того, вони можуть допомогти захистити нас від раку шкіри, зменшуючи шкоду від ультрафіолету.

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Помідори

Помідори

pixabay.com

Помідори

Помідори

pixabay.com

Не менш важливим компонентом є лікопін. Це дуже потужний актиоксидант, який особливо ефективний у підтримці здоров'я кісток і зниженні артеріального тиску.

Раніше MedOboz писав, як правильно вживати ягоди, щоб уникнути утворення зайвих кілограмів через високий вміст у них цукру.

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Тема
здоров'я
Теги
гіпертоніяхарчуваннярак
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