Черговий фармразвод: як Амосова та МОЗ колагеновий крем "рекламували"

Недобросовісні продавці, в тому числі і представники фарми, завжди йдуть на всілякі хитрощі, щоб продати свій товар - якомога вигідніше і більше. При цьому не гребують "бити по болючому". Наприклад, обіцяють вилікувати те, що вилікувати або неможливо зовсім, або вкрай складно.

Так, з "свіженького" - такий собі крем "Суставітін". Він обіцяє позбавити від хвороб суглобів будь-якої складності і "стажу". При цьому, піарники цього чудо-препарату вдалися не тільки до фейкових відгуків, як це було раніше.

Перше, що привернуло увагу в рекламі - "шапка" сайту запозичена не у якоїсь невідомої клініки в селі на три хати, а у самого МОЗ України. Тобто, неуважний, обнадіяний, замучений болями пацієнт навіть не зверне уваги на електронну адресу в рядку.

Тим більше (по-друге), що відразу під "дахом" МОЗ видніється інтерв'ю не з ким-небудь, а з самою Катериною Амосовою - доктором медичних наук, професором.

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Певно, Катерина Миколаївна і не здогадується про те, як "солодко" вона заливає про те, що " суглоби піддаються лікуванню завжди, навіть в дуже похилому віці", при чому зцілення можливо тільки за допомогою "Суставітіна". Як, в принципі, і МОЗ не знає, що він рекламує подібні "зілля".

Подібна реклама, до речі, не залишила байдужим лікаря Віктора Литвиненка.

Сам "чарівний" колагенових крем обіцяє спрацювати за рахунок рослинного складу.

Обозреватель

При цьому на рекламному сайті є навіть "результати клінічних досліджень" (правда, самих досліджень немає). У таблиці найнижчим показником виявився 84,9%.

Обозреватель

Виходить, що і нові ноги за допомогою такого крему можна виростити?

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