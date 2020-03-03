В Україні в зв'язку з виявленням першого випадку коронавірусу вирішили внести зміни в роботу "швидкої допомоги" і лікарів.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Луфер на брифінгу у вівторок, 3 березня.

За його словами, якщо у людини висока температура і є підозра на коронавірус, то карета "швидкої" буде зобов'язана приїжджати на такі виклики.

В Україні через коронавируса змінять правила виклику "швидкої допомоги" Фокус

"Наразі напрацьовується можливість змін у порядок виклику "швидкої" і лікаря саме на цей період, коли ми очікуємо можливі випадки. Для того, щоб лікар міг приїхати додому і людина не подорожувала по місту", – пояснив заступник міністра.

Також він запевнив, що "швидка" знає, що робити у випадках потенційних спалахів вірусу.

"Є затверджений план дій в області та окремі ліжка в інфекційних лікарнях і лікарі, які очікують пацієнтів, теж знають, що робити", – резюмував Луфер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, разом із першим в Україні пацієнтом з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, ізолювали ще 35 осіб.

За словами джерела в Міністерстві охорони здоров'я, чоловік контактував з усіма цими людьми. Найбільше – зі своєю дружиною. Її теж госпіталізували, проте симптомів вірусу у жінки поки не спостерігається.

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