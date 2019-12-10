Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Чаклун в стінах Інституту серця

1.1т
Читати матеріал російською

Кароче, захотів вчора подивитись порнушку і вбив у поіск "Пенсіонєри дрочать друг-другу бєз смс і рєгістрациї". Інтернет зразу ж запропонував одне відео.

І я, бл*дь, не пожалів ні секунди. Бо ніколи раніше не бачив як колдун і хірург взаімно ублажають непомірне тщєславіє один одного, та ще і під відеозапис. Непонятно лише нахіба це викладувать у загальний доступ? Шоби шо??

Записано експромтом, в екстатичному стані, подумаєте ви? Хєр там! Мінімум 4 склейки. При чому на 45-й секунді Кашпіровський походу зрозумів, шо не знає з ким розмовляє. (ноу комментс).

Трошки дивно було чути від дієздатного (начебто) професора медицини похвали на адресу "легендарного Кашпіровського, який лікував всю страну через екрани телевізора".

Чаклун в стінах Інституту серця

Facebook MED GOblin

Но я не професор, тому мені ви**буваться не по чину.

Тіки одне мені скажіть, людоньки мої хороші. Ви нах*й всім тепер довольні? Ну півроку назад п*здець же був, гінацид блдь нациї… Тєпєрєча норм, да?

Після перегляду хочеться вирвать. Кабель із компа. І очі з глазниць.

Шиза über alles!!!!!!!!!!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
МедГоблін МедГоблін
Тема
здоров'я
Особа
Борис Тодуров
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини