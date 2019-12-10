Чаклун в стінах Інституту серця

Кароче, захотів вчора подивитись порнушку і вбив у поіск "Пенсіонєри дрочать друг-другу бєз смс і рєгістрациї". Інтернет зразу ж запропонував одне відео.

І я, бл*дь, не пожалів ні секунди. Бо ніколи раніше не бачив як колдун і хірург взаімно ублажають непомірне тщєславіє один одного, та ще і під відеозапис. Непонятно лише нахіба це викладувать у загальний доступ? Шоби шо??

Записано експромтом, в екстатичному стані, подумаєте ви? Хєр там! Мінімум 4 склейки. При чому на 45-й секунді Кашпіровський походу зрозумів, шо не знає з ким розмовляє. (ноу комментс).

Трошки дивно було чути від дієздатного (начебто) професора медицини похвали на адресу "легендарного Кашпіровського, який лікував всю страну через екрани телевізора".

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Но я не професор, тому мені ви**буваться не по чину.

Тіки одне мені скажіть, людоньки мої хороші. Ви нах*й всім тепер довольні? Ну півроку назад п*здець же був, гінацид блдь нациї… Тєпєрєча норм, да?

Після перегляду хочеться вирвать. Кабель із компа. І очі з глазниць.

Шиза über alles!!!!!!!!!!

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