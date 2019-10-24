"Була синя, кров пішла цівкою": з'явилися моторошні деталі смерті породіллі в Івано-Франківську

Жителька Івано-Франківська, яка 6 жовтня померла в перинатальному центрі, до пологів була цілком здоровою. Родичі 27-річної Наталії Цуцяк вважають, що причиною трагедії могло стати неналежне виконання медичними працівниками своїх обов’язків.

Про це повідомив чоловік покійної породіллі Любомир Цуцяк під час пресконференції в суботу, 19 жовтня (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Любомир був присутній на пологах увесь час — від початку і до кінця. Каже, що має певні сумніви щодо рішень медичних працівників, адже "привіз до пологового здорову жінку…".

В Івано-Франківську в лікарні під час пологів померла жінка Facebook Lubko Tsutsiyak

"Я не спеціаліст, але в мене є підозри. Вона педант по житті і дотримувалася всіх рекомендацій, приписів протягом вагітності, робила в строк контрольні УЗД. Дуже ретельно і відповідально ставилася до вагітності", — розповів чоловік, додавши: показники були в нормі впродовж усього спостереження.

Любомир Цуцяк і мати загиблої жінки Оксана Кіршак Скріншот

Любомир зізнався, що боявся природних пологів і намагався вмовити дружину зробити кесарів розтин. Та Наталя не захотіла, прислухавшись до рекомендацій лікаря.

Дату пологів призначили на 23 вересня, проте жінка народила аж 6 жовтня — на 42 тижні вагітності.

Напередодні, розповів чоловік, кілька разів зверталися до лікарів із проханням зробити кесарів, але щоразу отримували відмову. Мовляв, пологи природним шляхом пройдуть легко.

Наталя і Любомир Цуцяки Facebook Любомира Цуцяка

Зранку 6 жовтня Наталія поскаржилася на нудоту, а ближче до родів у неї піднялась температура. Укол від температури не дав жодного результату. Медики зробили кілька спинальних анестезій.

"І тут під час одного з оглядів я почув фразу про те, що зелені води, брудні, треба щось робити швидше", — розповів Любомир.

Після ще однієї спинальної анестезії лікарі попросили чоловіка покинути родзал. А коли вже жінка народила, у неї різко погіршилося самопочуття.

"Коли я зайшла до моєї доньки, вона вся була синя і в кисневій масці, очі йшли на лоба і закочувалися. Дитина жалілась, що їй холодно. Її накрили ковдрами, щоб зігріти, а коли відкрили і провели рукою по животу, цівкою пішла кров", — повідомила мама породіллі Оксана.

Любомир Цуцяк і мати загиблої жінки Оксана Кіршак Скріншот

За словами пані Оксани, екстрена бригада зібралась тільки після того, як родичі забили на сполох. Тоді Наталію забрали в операційну.

"Лікарка з операційної бригади повідомила, що стан важкий, нирки не запускаються. І тут ми чуємо, що кричать про те, що треба дефібрилятор …", — згадують родичі.

Потім лікарі повідомили, що врятувати молоду породіллю не змогли. "Ми хотіли викликати міліцію, але медики заспокоювали, що самі повідомлять о 8 ранку… Лікарі не повідомляли поліцію до 15 години наступного дня, 7 жовтня!" — підкреслив батько Любомира.

Мешканка Івано-Франківська Наталія Цуцяк померла під час пологів Facebook Наталії Кіршак

Родичі Наталії впевнені, що її можна було врятувати, якби медики не виявили кричущої некомпетентності.

"У нас ХХІ століття, як можна не врятувати від кровотечі? І як можна було довести до такого стану?" — не можуть збагнути рідні померлої.

Мешканка Івано-Франківська Наталія Цуцяк померла під час пологів Facebook Наталії Кіршак

Як писав OBOZREVATEL, мешканка Івано-Франківська Наталія Цуцяк померла на початку жовтня. Її чоловік звернувся до правоохоронців, звинувативши лікарів перинатального центру в некомпетентності.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 140 ч. 1 ККУ (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).

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