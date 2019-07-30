Була молода й здорова: у Запоріжжі жінка раптово впала в кому і померла після пологів

У Запоріжжі 33-річна жінка померла через декілька днів після появи на світ дитини.

Як пише "Індустріалка", 20 липня запоріжанка Лідія народила донечку. За декілька днів через сильні ускладнення вона впала в кому. Пацієнтку перевели в реанімацію 5-ї міськлікарні, але стан породіллі не поліпшився і вона померла через набряк мозку. На руках у батька залишилися новонароджена донька і старший брат дівчинки, якому теж всього 3,5 року.

У понеділок маму двох дітей поховали. Чоловік Лідії подав заяву до правоохоронних органів, звинувачуючи в халатності лікарів. Він стверджує, що жінка була абсолютно здорова, а вагітність протікала без ускладнень.

Жінка померла після пологів

"Я забираю доньку, а потім буде ще багато процедурних питань із оформлення документів. Найголовніше, щоб із дітьми все було добре. Це зараз моє найважливіше завдання. Лідії мені страшенно не вистачає. Вона була найкращою дружиною і мамою. Дуже багато уваги приділяла вихованню сина, питанням його розвитку. Я просто повірити не можу, що вона померла. Вагітність протікала добре, вона була абсолютно здорова. Хочу, щоб люди, які можуть бути до цього причетні, відповіли. Щоб провели розслідування і все було справедливо. Розумію, що ускладнення після пологів трапляються, але як так, що її не змогли врятувати. І чому ніхто не поговорив зі мною, нічого не пояснив", — розповів Сергій.

Офіційного коментаря від управління охорони здоров'я міськради Запоріжжя поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина ледь не померла після відвідування стоматолога.

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