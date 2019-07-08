Будьте обережні!: шахраї продавали незареєстровані ліки від гіпертонії

Зловмисники організували продаж через інтернет незареєстрованого препарату від гіпертонії.

Шахраї для поширення ліків "Normalize" створили в мережі сторінки з пропозицією придбати продукт за низьку ціну (від 1 до 49 грн), повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Посилання на сторінки, де пропонують купити лікарський засіб:

Також вони обіцяли, що всього за один курс прийому цього лікарського засобу можна нормалізувати тиск, позбутися від гіпертонії, відновити судини і захистити себе від інсульту і інфаркту.

Приклад фальшивого сайту Скріншот

Приклад фальшивого сайту Скріншот

Приклад фальшивого сайту Скріншот

МОЗ України закликає бути пильними і не вірити цій рекламі, оскільки препарат "Normalize" є незареєстрованим і його продають незаконно.

Раніше MedOboz повідомляв, що в Україні спіймали шахраїв, які займалися фальсифікацією ліків для онкохворих. Йдеться про онкопрепарат Keytruda, який є інноваційном методом лікування раку.

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