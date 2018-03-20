Будинки і машини: українським лікарям пообіцяли підсолодити життя

В Україні повним ходом проводиться медична реформа.

Так, напередодні прес-служба Міністерства охорони здоров'я повідомила, що спільно з Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробили і затвердили Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги.

Відтепер, за їхніми словами, існує законодавча база для прийняття планів розвитку мережі "первинки" в сільській місцевості. Адже на сьогоднішній день більше 13 млн. українців, які проживають в селах, потребують реального доступу до якісної медицини.

Відзначається, що в бюджеті передбачено 5 мільярдів гривень на будівництво амбулаторій та закупівлю обладнання, а також житла і транспорту для лікарів.

У відомстві також додали, що навіть якщо у вашому населеному пункті не буде кабінету лікаря або амбулаторії, то вони будуть розташовані таким чином, що лікар при необхідності зможе дуже оперативно приїхати до пацієнта.

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