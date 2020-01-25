Буде гірше, ніж коронавірус? Що їдять в Китаї: в мережу потрапили моторошні відео

У Китаї хочуть впровадити закони проти торгівлі і споживання екзотичних видів тварин через спалах коронавируса 2019 nCoV.

Як передає Daily Mail, попит на диких тварин в Азії, особливо в Китаї, прискорює вимирання багатьох видів, а також створює постійну загрозу для здоров'я, яку влада не змогла повністю усунути.

Що стосується смертельного вірусу, то дослідники ще не оголосили його остаточний джерело, однак у нього є генетичні маркери, виявлені у кількох видів тварин.

Повідомляється, що якщо споживання нерегульованої дикої природи буде тривати, то громадськість буде знову мати справу з підвищеним ризиком появи нових вірусів, потенційно більш смертоносних.

При цьому ще 21 січня в Китаї заборонили всі поставки диких тварин з Ухані. Влада також закликала громадськість задуматися про ризики, пов'язані з вживанням таких видів.

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Як писав OBOZREVATEL раніше:

Представники Міністерства охорони здоров'я України заявили, що в країні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом із Китаю.

Провідна лікарка-інфекціоністка України Ольга Голубовська допустила, що коронавірус може передаватися через предмети, зокрема, за допомогою пересилання AliExpress.

Китайські вчені визначили, як коронавірус передається людині. Там з'ясували, що він є гібридом вірусів змії і кажана.

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