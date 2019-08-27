Нельзя не написать о фармацевтических фирмах. Это – огромный пласт проблем и информации, поэтому я задену только краешек. Сначала о хорошем. С момента распада Союза Минздрав Украины (МЗ) прекратил финансировать любые медицинские форумы в Украине. Естественно, без поддержки нельзя было провести ни конференцию, ни съезд, поскольку лечебные учреждения или не платили выезжающим на форум врачам, или платили гроши. Второе и очень важное: фирмы стали вывозить ведущих специалистов Украины в Европу на конгрессы и мы стали гораздо лучше понимать ситуацию в наших специальностях в мире. Заодно всегда была культурная программа, благодаря которой мы знакомились с различными городами, примечательными местами и пр.

О плохом. Естественно, фирмы выводили из Украины огромные деньги. У нах на это были возрастающие планы, жесткая политика и пр. Естественно, если бы отечественные фармфирмы больше "дружили с головой" такого бы не было. Скажем, в Украине продается 71 наименование антигистаминных препаратов, иногда зарубежные препараты ничем не лучше отечественных, но без рекламы они продаются хуже. Зарубежные фирмы не гнушаются коррупции и криминальных методов продвижения своих препаратов, о чем мы часто читаем в зарубежных источниках или видим, как наши главные специалисты, потеряв совесть, получают серьезные деньги за продвижение зарубежных препаратов.

При Р. Богатыревой началась экспансия зарубежных производителей препаратов аллергенов, которые заводились с "черного хода", что было несправедливо по отношению к отечественному производителю, который платил за все "по белому и по черному". Это и Чешская "Севафарма", сломавшая себе шею в Украине, и Испанский "Диатер", и немецкая "Лофарма", чуть не зашедшая вообще без регистрационных документов. Все они далеко не парламентскими методами боролись с отечественным производителем и доставили нам немало неприятностей. Но вот провести сравнительные испытания не хотели – боялись. Пережили мы аферу с "Иммунокапом", которым вообще хотели заменить врачей-аллергологов. Теперь мы имеем "мыльный пузырь" в виде "Aleх", который имеет очень малое практическое применение, но финансово стимулирует врачей.

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Хорошо помню как в Украину зашла первая зарубежная фармфирма "Берингер Ингельхайм". Ее приход подготовила известный украинский фармацевт, с которой фирма позже быстро рассталась. Помню приезд ведущегто акционера фирмы господина, кажется таки Берингера, которого мы встречали в малом Мариинском дворце. На тарелках было всего по чуть-чуть, как и в бутылках. И мы с главврачом отметили это по-нашему по дороге домой. Первый съезд фтизиатров, пульмонологов и аллергологов Украины в 1993 году спонсировала эта фирма и нам пришлось специально создать презентацию журнала, чтобы госпожа Анна Циркунова (Шеринг-Плау) на нас не обижалась, ибо руководители "Берингер поставили условие: "никого, кроме нас"...

Со многими представителями фармфирм я дружил. Это и Д. Бутылин (Берингер), Т. Рухляда (Шеринг-Плау), Н. Ларионова, Г. Тымчак¸ В. Летик, А. Марков, Э. Смольская и др. Т. Рухляда помогла мне продлить просроченный паспорт и я таки побывал в Бангкокке. Когда у меня тяжело заболела младшая дочь и мне остро был нужен противорвотный препарат (получала химиотерапию), то В. Скопиченко (Глаксо) собрал его со всех своих подразделений и отдал мне (я тогда зарабатывал в месяц около 9 долларов, а упаковка стоила больше 100). В то же время Каракай (Сандоз) выдала мне аж 1 упаковку после отработки в виде рекламных лекций. Не брезговала жульничеством и "Юрия фарм". К сожалению, украинские фармфирмы гораздо меньше зарубежных поддерживают врачей, хотя они весьма богаты. Скажем, есть президент фирмы, являющаяся миллиардером.

Фармфирмы легко заходят в медучреждения Украины, часто беседуют с врачами. Ничего этого в Израиле не разрешается, хотя и тут зарубежные фармфирмы присутствуют. Правда, все, что может в виде генериков сделать израильская "Тева", она делает. Как только я впервый раз стал главным аллергологом МЗ, ко мне тут же подкатился фирмач с просьбой продвигать препараты его фирмы и намеком на блага, которые меня ожидают. Когда я отказался, я больше никогда не касался противоаллергических препаратов. А кто ими занимался – не знаю.

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Как резюмировать все это и чтобы я предложил. Украинские фармфирмы должны производить все, что имеют соответствующие генерические препараты. Создать свой препарат очень дорого – до 2 млр. долларов. Нужно наконец замахнуться на ингаляционные средства, применяемые при астме, рините. Пусть остается то, что не может быть воспроизведено, но не больше. Иначе это – грабеж страны. Ну и отдавать предпочтение тем или иным препаратам должны ассоциации врачей. Отдельный человек слаб.

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