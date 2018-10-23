З жовтня 2018 року в Україні доступний новий препарат Ксаврон, який у 2 рази, у порівнянні з базисною терапією, зменшує неврологічні наслідки після ішемічного інсульту.

Фармацевтична Корпорація "ЮРіЯ-ФАРМ" отримала погодження від МОЗ України щодо реєстрації препарату Ксаврон із дієвою речовиною едаравон. Лікарський засіб лікуватиме прояви гострого ішемічного інсульту та бічного аміотрофічного склерозуу (БАС).

Реєстраційні дослідження показали, що в кожного третього пацієнта, який приймав едаравон у перші 24 години після початку захворювання, в результаті констатувалася повна відсутність функціональних неврологічних наслідків інсульту.

За даними всесвітньо відомого наукового огляду Кокранівського товариства едаравон є ефективним засобом терапії гострого ішемічного інсульту. Його призначення в ранні терміни після початку захворювання забезпечує значне покращення неврологічних наслідків – у 2 рази краще в порівнянні з базисною терапією.

"Ксаврон, як блокатор ішемічного каскаду, дозволяє захищати клітини в тканинах головного мозку, які вражені кровонестачею через закупорення судин тромбом. Препарат дозволяє значно зменшити інфаркт головного мозку та уникнути неврологічних порушень" — розповіла про Ксаврон Директор з росту Корпорації "ЮРіЯ-ФАРМ" Наталія Деркач.

В Україні 60 % пацієнтів, які перенесли гострий інсульт, мають стійкі неврологічні функціональні порушення, що перешкоджають їхній нормальній життєдіяльності. Тепер, коли Ксаврон зареєстрували в Україні, лікарі зможуть призначати новітню терапію для лікування інсульту, яка збереже не одне життя.

Для довідки: Корпорація "ЮРіЯ-ФАРМ" покриває 60 % потреб лікувально-профілактичних закладів у госпітальних розчинах. Завдяки наявному асортименту компанія забезпечує повний спектр інфузійних рішень, які використовуються для широкого кола захворювань. Корпорація "ЮРіЯ-ФАРМ" налагодила виробництв о як добре відомих госпітальних розчинів, так і лінійки оригінальних інфузійних препаратів, що не мають аналогів.