Biopharma приєдналась до міжнародного альянсу з розробки ліків від COVID-19

Світові лідери виробництва ліків із плазми крові об’єднали зусилля задля прискорення розробки і виробництва гіперімунного імуноглобуліну. Призначення препарату — лікування пацієнтів із ускладненим перебігом COVID-19.

17 квітня 2020. — З ініціативою спільних дій виступили компанії CSL Behring (США) та Takeda (Японія). До них вже приєднались Biotest (Німеччина), BPL (Велика Британія), LFB (Франція) та Octapharma (Швейцарія). Альянс дозволить об'єднати зусилля провідних спеціалістів галузі із різних частин світу для розробки надійного, та ефективного способу для лікування хворих на COVID-19.

“Я вважаю створення такого альянсу надзвичайно важливим. Жодного сумніву, що результатом спільних дій стане значний прорив у боротьбі із пандемією. Biopharma готова долучитись до об’єднання і використати свої технології та ресурси для розробки, клінічних досліджень і виробництва препарату”, — повідомив президент компанії Костянтин Єфименко.

Крім того, ми розуміємо, що збір специфічної плазми є однією із ключових точок на шляху до успішного результату. Цей факт робить Biopharma хорошим кандидатом для співпраці, адже ми маємо не лише один із найсучасніших заводів світу, але і власну мережу центрів збору плазми. Ми також віримо в професіоналізм кожного спеціаліста всіх українських центрів служби крові та впевнені в їх готовності долучитись до збору плазми. Це є важливим для порятунку співгромадян.

Передбачається, що для розробки гіперімунної терапії потрібне донорство плазми крові багатьма пацієнтами, які повністю одужали від COVID-19. В крові таких людей уже містяться антитіла, здатні боротись з новим коронавірусом. Із зібраної плазми буде вироблений препарат із високим вмістом антитіл до COVID-19. В зв’язку із цим Biopharma звертається до активного громадянського суспільства із закликом сприяти розвитку донорства плазми.

Biopharma — українська біотехнологічна компанія. Це єдиний завод в Східній Європі, який має найсучасніші технології, виробляє та розробляє препарати із донорської плазми людини уже майже 50 років. Компанія зосереджена на забезпеченні ліками України та за контрактним принципом поставляє свою продукцію в понад 30 країн світу. Восени 2019 року Biopharma перенесла своє виробництво в новозбудований науково-виробничий комплекс в Білій Церкві. Компанія розвиває мережу власних плазмацентрів.

Наразі, вони працюють в Сумах, Шостці, Конотопі, Черкасах, Дніпрі та Харкові:

- м. Суми, Шостка та Конотоп https://cutt.ly/HtZJZbQ

- м. Харків https://cutt.ly/mtvDrZR

- м.Дніпро https://cutt.ly/utZJXu6

- м.Черкаси https://cutt.ly/5tvDuz5

Із додатковими питаннями звертайтесь

в департамент комунікації Biopharma.

Тел. 0930091609