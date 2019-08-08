Bionorica "ефективно" лікує нежить українців

"Компанія "Біонорика" є одним з провідних світових виробників лікарських засобів рослинного походження. Наша мета полягає в тому, щоб зробити медицину більш природною. Для цього ми об'єднуємо сучасні дослідження в сфері фармакології та цілющу силу рослин".

Ця компанія радує нас своєю продукцією понад 80 років, котра, як відомо, добре переноситься. Особливе місце серед "натуральної різноманітності" займає препарат Синупрет, який призначається для лікування нежитю і синуситу. Цей диво-препарат у формі сиропу і таблеток навіть став лідером продажів в 2013-2015 роках. Одним словом, ліки працюють.

Через 65 років після винаходу Синупрет, комусь в голову прийшла геніальна думка "перевірити документи". Це було в далекому 2006 році, коли вийшла спонсорська стаття з позитивними результатами. Правда, було відзначено, що ефективність препарату вище, якщо його застосовувати в комбінації з антибактеріальними засобами.

Результати першого огляду досліджень виявилися не такими позитивними для виробника. У роботі детально розібрані шість досліджень Синупрет, в яких відсутня статистична достовірність результатів.

У 2016 році було точно відомо тільки одне – щоб робити висновки про ефективність, треба проводити подальші клінічні дослідження. Наступні 2017 і 2018 роки були не менш важкими для Біонорики: немає доказів ефективності Синупрет при лікуванні отиту і щоб його рекомендувати пацієнта, необхідно проводити великі якісні клінічні дослідження.

У підсумку визначити його ефективність так і не вдалося. Всі статті були написані німцями, а виробник щедро спонсорував клінічні дослідження. Навіть якщо не продавати ліки в країні виробника, можна знайти ринки з більш сприятливими умовами, де не чули про доказову медицину.

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